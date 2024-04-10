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花蓮地震東華大學損失上攀19.2億 教育部：會勘後有更精準評估

2024/4/10 12:33（4/10 12:53 更新）
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花蓮3日強震，東華大學理工一館發生火警。中央社記者李先鳳攝 113年4月7日
花蓮3日強震，東華大學理工一館發生火警。中央社記者李先鳳攝 113年4月7日
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（中央社記者陳至中台北10日電）花蓮縣3日上午發生芮氏規模7.2地震，東華大學實驗室大火與其他建築物毀損，原預估財損新台幣5億元，最新評估則高達19.2億元。教育部次長林明裕表示，會勘後會有更精準評估。

東華大學理工學院一館D棟因地震引起火災燒毀，校方日前表示，經花蓮縣建築師公會勘查判斷結構受損嚴重，有高度危險並貼紅單禁止進入，將採異地重建。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部做專案報告，多名朝野立委都關注花蓮地震的各校災損，尤其是東華大學的火災損失。

民主進步黨籍立委陳培瑜表示，她作為東華大學畢業校友，非常關心母校的狀況，並深刻瞭解到，留在家鄉讀書是很多花蓮孩子的想望，希望教育部全力支持重建經費。

中國國民黨籍立委洪孟楷呼籲，應向行政院爭取專案預算，避免排擠現有教育預算，他並在教育及文化委員會提案，希望能給教育部助力。

對此，教育部次長林明裕表示，依照過往公務預算編列方式，行政院公共工程委員會將受理各縣市政府提報學校災損補助經費。

對於東華大學的損失，林明裕表示，最初預估是5億元，校方最新評估則達19億2280萬元。今天下午教育部會前往東華勘災，做出更精準的評估。

國民及學前教育署長彭富源補充，目前有500多校回報災損，今天下午將截止各校通報。目前已先給予各縣市6200萬元的救急補助，讓學校能如期開學，本月8日只有花蓮縣西寶國小先移到富世國小上課。（編輯：陳政偉）1130410

花蓮近海強震，東華大學理工學院3日上午在震後數分鐘發生火警，現場濃煙瀰漫。中央社記者董俊志攝 113年4月3日
花蓮近海強震，東華大學理工學院3日上午在震後數分鐘發生火警，現場濃煙瀰漫。中央社記者董俊志攝 113年4月3日
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