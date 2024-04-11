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鋒面13日通過全台易有雨 16日前各地偏暖熱

2024/4/11 17:51（4/11 18:09 更新）
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圖為台北市信義區民眾撐傘擋雨。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北11日電）氣象署今天表示，13日有一波鋒面通過，全台降雨機會高，接著16、17日下一波鋒面接近影響，北、東部及中部山區防陣雨；16日前各地偏暖熱，14、15日可能有局部攝氏36度以上高溫發生。

中央氣象署預報員李孟軒告訴中央社記者，明天天氣與今天類似，花東有零星陣雨，午後宜蘭、西半部山區有局部陣雨。

李孟軒表示，13日有微弱鋒面通過北部地區，雖然鋒面結構不是太好，但降雨範圍增加，花東整天有降雨，北部、東北部、中南部山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午北部及東北部地區有零星短暫陣雨。

李孟軒指出，14、15日水氣減少，花東零星陣雨，北部地區零星短暫陣雨，午後東北部地區及西半部山區有局部短暫陣雨。

李孟軒說，下一波鋒面16日接近、17日通過，北部、東半部，中部山區有局部陣雨；18日鋒面離開，風向轉偏東風，主要在東半部地區、西半部山區有局部陣雨。

氣溫方面，李孟軒提到，16日之前各地偏暖熱，14、15日各地高溫都有機會達30度以上，局部地區可能會有36度以上高溫發生；17日鋒面通過、北風增強，北部、東北部高溫降至約25度；18日鋒面減弱後轉偏東風，各地又再回溫。

李孟軒提醒，明天至16日金門及馬祖易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：陳政偉）1130411

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