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花蓮地震翰品酒店受創提前改建 預計解僱全員86人

2024/4/9 12:45（4/9 13:21 更新）
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花蓮翰品酒店3日宣布停業，提前啟動重建計劃。（雲朗觀光集團提供）
花蓮翰品酒店3日宣布停業，提前啟動重建計劃。（雲朗觀光集團提供）
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（中央社記者余曉涵、吳欣紜、江明晏台北9日電）花蓮翰品酒店在3日地震後宣布永久歇業，提前啟動改建，將大量解僱勞工，並先詢問員工是否有意集團內部轉職，今天據勞動部掌握，業者預計解僱86員工。

雲朗觀光集團今天發布聲明表示，花蓮翰品酒店4月3日起停業，依照「大量解僱勞工保護法」程序，必須通報地方政府勞工局，並提出解僱計畫書，對於兢兢業業一起工作到最後一天的每名員工，雲朗觀光集團將會優先詢問其意願，是否願意轉介至集團下的其他營運單位。

雲朗表示，花蓮翰品總員工數是近百名，對於不續任員工，將以勞基法規定為基本標準，輔以集團原有福利及政策，妥善安排後續資遣，務必保障所有權益。

勞動部表示，花蓮翰品酒店與花蓮縣政府聯繫，預計10日以勞動基準法第11條第1款歇業事由提報大量解僱計畫書，後續規劃分別於4、5月份分別解僱69及17人，預計解僱全數員工86名，並立即依法進行大量解僱自治協商相關事宜。

勞動部指出，勞動部發展署北基宜花金馬分署今天下午將與花蓮縣政府社會處共同至花蓮翰品酒店，現場提供員工相關就業協助及確保勞動權益受到保障。

勞動部提醒，事業單位如有因地震發生歇業情事需依法解僱員工，雖符合大量解僱勞工保護法第4條但書情事，不用於一定期間通報，但仍應立即依法完成大解通報與員工協商程序，並應依法給付相關法定勞動權益，包含資遣費及預告工資等。（編輯：陳清芳）1130409

花蓮3日上午發生芮氏規模7.2地震，花蓮翰品酒店嚴重受損。（民眾提供）
花蓮3日上午發生芮氏規模7.2地震，花蓮翰品酒店嚴重受損。（民眾提供）
#花蓮
#雲朗觀光集團
#勞動部
#翰品酒店
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