花蓮強震重創觀光 業者估4月近53億元產值蒸發

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（中央社記者江明晏台北7日電）花蓮強震重創當地觀光業者生計，花蓮縣觀光協會理事長陳義豐表示，清明連假商機幾乎歸零，4月訂房率只剩不到1成，初估單月近新台幣53億元觀光產值恐全部蒸發，盼政府加強資金紓困和國旅補助配套，讓暑期商機不至於也泡湯。

花蓮3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，中央災害應變中心今天指出，一共釀6失聯13死、344人留置、1133人受傷，並造成多處公路坍方。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐接受中央社記者訪問提到，與2018年2月6日發生的地震比較，這次觀光產業受創程度更大，「整個花蓮清明連假觀光商機，幾乎全部歸零，4月的訂房率總計大概只剩1成以下」。

至於花蓮觀光產值損失，陳義豐推估，根據交通部觀光局民國111年統計，過夜者每人每次平均旅遊支出為新台幣5736元，花蓮旅宿總房間數約1萬7000間，若每間以3個人、4月原本住房率約6成估算，當月產值估計有近53億元，可能會全部蒸發。

觀察花蓮地區知名觀光集團飯店狀況，晶華酒店集團旗下太魯閣晶英位於天祥，所受影響巨大，已宣布休館至4月30日；救災期間則成為前進指揮所據點，提供搜救單位通訊、工作與休息環境。

捷絲旅花蓮館發言管道透露，花蓮館建物狀況妥善，目前均正常營業，4月連假期間住房率從8成下降至6成，預估整個4月原先6成的住房率，可能只剩3成。

雲朗觀光集團旗下的花蓮翰品酒店，已於2023年取得拆除及改建許可，現決定提前啟動重建計畫，酒店即日起停業，本週將啟動旅客轉單、全額退費的作業；藍天麗池酒店為加強增補結構安全，並改裝部分設施，停業至6月30日。

至於花蓮觀光何時能復甦，陳義豐以2018年2月6日的地震為例說明，因為當時爭取到政府對團體和散客的補助，4月初開始有旅遊潮回籠，希望此次也能獲中央協助，若能在2個月以後復甦，暑假商機不至於接著泡湯。

陳義豐指出，期望中央政府在交通復原、資金紓困、國旅補助的配套上都能充分協助，但以2018年地震和疫情紓困的經驗看，過去曾發生中央提供優惠貸款，地方銀行考量風險過大不願承接狀況，很多銀行業者以拖待變，業者苦不堪言，希望這次中央政府能指定專責銀行分工處理。

陳義豐強調，觀光復甦關鍵需要各個環節配合，觀光協會現在有向鐵路局提出要求，希望給予花蓮民宿與旅行社業者專屬火車車廂，盼在未來旅遊商機復甦時，不會因為交通運能不足問題，「讓得之不易的訂單再度泡湯」，也期望政府經費能協助振興觀光，包括實施類似先前安心旅遊的優惠補助方案，在安全無疑的前提下，鼓勵民眾來花蓮旅遊。（編輯：張若瑤）1130407