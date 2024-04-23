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花蓮餘震不斷、山路整修 飯店延長停業陣痛期拉長

2024/4/23 10:53
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（中央社記者江明晏台北23日電）花蓮餘震不斷，全台有感，位於花蓮天祥的太魯閣晶英飯店回報，建物未受影響，人員均安，因山路持續整修，22日已宣布延長停業至6月底；花蓮縣觀光協會理事長陳義豐表示，地震災後的陣痛期需要重新計算。

花蓮縣今天凌晨密集發生地震，其中兩次地震規模達到6.0，目前傳出富凱大樓及統帥大樓傾斜，在4月3日花蓮強震中已被貼紅單的統帥大樓出現傾斜，所幸大樓已無人居住且無人受困；富凱大樓未被張貼紅黃單，是停業中的飯店。

位於花蓮天祥地區的太魯閣晶英飯店發言窗口稍早回報，飯店建物未受影響，水電正常，人員也平安，但網路和山路都尚在整修中。

太魯閣晶英酒店在22日透過臉書宣布，幾經評估，飯店將延長暫停營業時間至6月30日，原先停業時間為4月底，而透過官網預訂5﹑6月住宿的旅客，可直接透過訂房確認信取消訂房，或聯繫討論延期事宜，由於目前山區網路系統不穩定，延期與退款作業需等待2至3個月的時間。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐對中央社記者表示，目前一切均安，但估計地震災後陣痛期要重新計算。他先前指出，清明連假商機已幾乎歸零、4月訂房率只剩不到1成，盼政府加強資金紓困和國旅補助配套。

雲朗觀光集團旗下的花蓮翰品酒店因地震影響，先前已決定提前啟動重建計畫，酒店已停業。（編輯：郭無患）1130423

#花蓮縣
#陳義豐
#花蓮縣觀光協會
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