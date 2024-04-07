花蓮地震13死6失聯逾千傷 太魯閣避難登山隊持續下山

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（中央社記者劉建邦台北7日電）中央災害應變中心今天表示，花蓮地震釀6失聯13死，留置在天祥地區及西寶國小師生將全撤離，剩晶英酒店等員工留守，此外，將針對新加坡夫妻搭乘巴士車內影像解碼。

中央災害應變中心上午召開第13次工作會報，至上午8時止，花蓮地震釀6人失聯、13人死亡、344人留置、1133人受傷。

中央災害應變中心表示，土耳其無人救援隊已抵達花蓮，會赴砂卡礑步道執行空拍作業協尋游姓男子一家5口，並一併搜尋新加坡持澳洲護照的夫妻疑似出現地點，地點從太魯閣管理處至天祥段（185K到167K）處。土耳其無人機隊共帶2台無人機進行空拍。

中央災害應變中心指出，新加坡持澳洲護照的夫妻在3日搭太魯閣線觀光巴士，前往天祥地區，中途曾下車，目前無法確定失聯地點，因通訊中斷，還未取得巴士內監視器畫面，工程師今天將赴天祥取得設備後進行影像解碼，釐清2人最後下車地點，以利搜尋。

至於留置人數，中央災害應變中心表示，晶英酒店旅客和員工及西寶國小師生59人，共305人今天將全數從山區撤離；天祥晶英酒店、天祥活動中心、天祥天主堂、台電天祥站有員工留守當地。

中央災害應變中心指出，滯留在太魯閣國家公園登山隊伍有14隊50人，已先就地避難，登山隊伍將持續下山，並強烈建議民眾近日暫緩登山活動及暫時勿赴山區。

中央災害應變中心統計至6日下午5時止，花蓮地震造成民間及公共設施災損共新台幣6878萬元，集中在花蓮縣，民間設施以漁業設施受損最嚴重，災損約4179萬元，公共設施也是漁業設施受損約1398萬元，主要是花蓮漁港內道路路面及景觀眺望台損壞。

中央災害應變中心表示，6日下午1時許接獲在砂卡礑步道搜救員通報，砂卡礑溪疑出現堰塞湖，派員前往以空拍勘查發現，目前搜救失蹤人員的重點區域有3處崩塌、2處深潭，潭區土石明顯溢流但水量甚小，研判無立即危險，已提醒搜救隊遇較大雨勢應先撤離，保護自身安全。（編輯：張銘坤）1130407