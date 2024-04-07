西寶國小59名師生 南投派車協助接下山

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（中央社記者李先鳳花蓮縣7日電）0403花蓮地震，中橫台8線沿線落石、柔腸寸斷，位於天祥上方的西寶國小師生受困，花蓮縣府聯繫南投，今天派出3輛中巴挺進，預計上午11時到西寶國小將59名師生全數載出。

花蓮縣政府表示，自地震發生至今，防災應變中心關心西寶國小師生狀況，各局處每天聯繫並瞭解西寶當地人員安全情形，目前還有教師15人及學生44人仍留置學校。

花蓮縣消防局及教育處等單位多次空投足夠物資支持西寶國小師生及鄰近居民，盡快確認中斷道路搶通情形，期能盡早將師生救援回到花蓮。

花蓮縣政府聯繫請託南投縣長許淑華協助安排，今天上午派出3輛中型巴士挺進，預計上午11時抵達西寶國小將師生載出，並安排1輛50人座大巴在松雪樓等候，於中巴接回松雪樓更換大巴，直接將師生行經南迴，沿路於玉里、光復等學生住家附近直接下車並請家長接回，並通知其餘家長於花蓮縣政府接回孩子。

徐榛蔚特別感謝許淑華幫忙花蓮救災，讓援救工作更為順暢，縣府相關局處將持續關注災區，讓災民可以平安回家團聚。（編輯：張銘坤）1130407