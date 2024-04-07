土耳其搜救隊加入救災 失聯新加坡夫婦砂卡礑下車

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（中央社記者李先鳳花蓮縣7日電）0403花蓮地震，目前搜救集中在砂卡礑，來台協助救災的土耳其搜救隊今天加入，並藉空拍機縮小搜索範圍；特搜隊表示，經調閱台灣好行觀巴車內影像，失聯新加坡籍夫婦確實在砂卡礑下車。

土耳其無人機搜救隊長Serhat接受媒體聯訪表示，7名隊員一方面配合台灣特搜人員，另藉由無人機拍攝來縮小搜索範圍，尋找失蹤的人。

對於媒體提及太魯閣地形複雜，操作無人機的困難增加，他表示，受限地形與天候，但一定會盡最大努力，盡力在安全範圍，協助台灣特搜隊盡快搜尋。

他指出，此次帶來3架無人機，今天至少會有2架起飛空拍，另一架視後續狀況備援。土國的專家非常感謝台灣民間與政府於去年土耳其大地震的援助，這次有機會回報感到非常榮耀，會盡最大能力。

陪同土耳其搜救隊的台灣無人機國家隊長、經緯航太董事長羅正方補充說明，今天上午7時40分先在太魯閣工務段會議室召開專案工作會議，會中請土方執行任務就是搜尋失蹤者，空拍範圍為台8線185K至167K。

內政部消防署特種搜救隊長陳義豐接受媒體聯訪表示，土耳其無人機起飛點在太魯閣遊客中心前，目前天氣尚可，拍攝主要在砂卡礑，由於游家2大3小（其中5日發現初步認出罹難的父親和大女兒），還有3人失聯。

另外，特搜隊表示，失聯新加坡籍夫婦因手機定位不到，經調閱台灣好行觀巴的車內影像，2人確實在砂卡礑下車，因此在砂卡礑失蹤的可能性大增；台灣搜救人員配合搜救犬持續搜索，若找到後再用重機械開挖。（編輯：謝雅竹）1130407

來台協助救災的土耳其搜救隊7日加入，配合台灣特搜隊展開搜救任務。中央社記者李先鳳攝 113年4月7日

土耳其搜救隊盼藉由無人機協助台灣特搜隊盡快搜尋。（消防署提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月7日