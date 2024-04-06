市民遊花蓮3人地震罹難 新北：盡力陪伴家屬

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（中央社記者黃旭昇新北6日電）花蓮強震中，游姓一家5口與獨自旅行胡姓小姐都是新北市民，已知有3人罹難。市府今晚表示，不放棄任何搜救機會，也全力關懷所需災害救助，盡力陪伴家屬度過最艱難的時刻。

花蓮地震過後，巨大的礫石堆滿砂卡礑步道，搜救人員獲報有6人失聯，包含游姓一家5口與胡姓女子。搜救人員昨天尋獲游男及11歲大女兒遺體，但因遭巨石壓埋深，搜救人員原使用削岩機，但效果不彰，因此擬用重型機具進場開挖。

搜救隊伍今天上午在相隔25公尺處，尋獲第3具遺體為21歲獨自旅行的胡姓女子。

新北市長侯友宜今晚在臉書Facebook貼文表示，花蓮強震後，前往第一線馳援的所有搜救人員不曾放棄任何希望，與天搶命，未料今天還是傳來令人遺憾的消息。家屬通報在花蓮失聯的市民中，年僅21歲的胡小姐已不幸罹難。

貼文說，社會局提及，胡小姐從樹林高中畢業3年多，這次獨自到太魯閣國家公園旅行未料遭逢不幸，年輕的生命消逝，令人深感不捨與難過。

貼文表示，同一時間失聯的游姓一家5口，也是新北市民。從失聯後就讓人掛心，除掌握救災進度，也祈福盼有振奮的消息傳回。「令人悲痛的是，搜救隊員找到的2名罹難者，在家屬初步指認後，疑似是游爸爸和其中一位女兒。」

侯友宜說，目前游媽媽和另外兩個年幼的孩子，都還下落未明，但只要有一絲希望，搜救人員絕不放棄。他已要求社會局全力協助關懷家屬後事所需，教育局也會同校方組成關懷小組。

社會局官員晚間9時40分告訴中央社記者，正召開協助家屬善後會議，全力陪伴。（編輯：李亨山）1130406