最美的風景 愛心餐車挺進災區煮熱食為前線送暖

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（中央社記者洪學廣、張祈花蓮縣6日電）花蓮地震受創嚴重各界送暖，有來自嘉義的愛心餐車供應上千份現烤麵包，也有從高雄來的善心人士前往台8線煮熱食給第一線搜救員，用行動為災民和搜救隊送暖。

花蓮近海4月3日發生規模7.2強震，各界善心不斷馳援花蓮和台8線災區，更有愛心餐車和善心人士帶著食材專程開車前往花蓮，在受災天王星大樓跟仍在搜救當中的台8線，提供災民跟辛苦搜救的消防特搜隊食物跟按摩服務。

來自高雄的「小蜜蜂米漢堡」陳老闆平時在假日市集擺攤，4日專程開近10小時的車前往台8線，提供好吃的米漢堡，平均1天要忙10多個小時，若消防員太忙無暇拿餐，也會專程送過去。

同樣來自高雄的陳小姐，3日原本和丈夫開露營車在山區煮東西給偏鄉部落小朋友，恰好遇上地震，回程看到搜救隊車輛，因此直接前往中橫前進指揮所，為搜救隊煮熱炒、熱食。陳小姐說，便當送到這都涼掉了，乾脆煮熱食給大家吃，讓搜救隊員補充熱量和營養。

陳小姐表示，從昨天起在指揮所供應上百份熱食，「搜救隊員很辛苦，天氣熱很熱，若是轉冷又沒有熱湯，所以起心動念來這邊煮熱食，目前食物供應都很充足」。

陳小姐笑說，因為是第一次前來幫忙，「沒有經驗，不知道不能帶鳳梨」，直到旁人提醒才知道是會「旺」，怕因此增加搜救隊員工作量。

傾斜嚴重的天王星大樓，也有一輛來自嘉義的愛心餐車前來送暖，餐車老闆黃先生說「921地震時沒能力幫助人，現在有能力了」，和妻子前來花蓮發送物資，特別開了10小時的車，發放1000個蛋塔跟1000個麵包蛋糕，3日深夜起就馬上現烤麵包給搜救隊，他強調「我們想做的只是拋磚引玉」。

同為花蓮人的「多特瑞療癒之手基金會」9名成員同樣也為災區送暖，由公司提供精油，前往收容所、消防局為辛苦的消防員進行精油或頭部按摩，藉此紓緩情緒跟手腳痠痛。

基金會成員說，這次地震大家都感同身受，幸虧現在還有一個溫暖的家，所以安頓好家裡後，就希望幫助別人，「用我們的專長盡一己之力，公司出油，我們出力，共同陪伴度過難關」。（編輯：郭諭儒）1130406

花蓮地震受創嚴重各界送暖，來自高雄的陳小姐（左）和丈夫開著露營車前往中橫前進指揮所，為辛苦的搜救隊員們烹煮熱食，讓眾人補充熱量跟營養。中央社記者張祈攝 113年4月6日