更多編輯台推薦新聞：
花蓮地震捐款 衛福部專戶即日起開放3管道
生活

花蓮地震捐款 衛福部專戶即日起開放3管道

花蓮地震收容所淋浴間帳篷4小時到位 日媒：速度快得驚人
國際

花蓮地震收容所淋浴間帳篷4小時到位 日媒：速度快得驚人

紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念
文化

紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念

專訪／檔案修復師巧手為國家瑰寶療傷 讓不會說話歷史重生
文化

專訪／檔案修復師巧手為國家瑰寶療傷 讓不會說話歷史重生

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮地震募款逾1億 30國家地區捐款港日美英澳最多
首頁 / 生活
403花蓮地震
403花蓮地震
新聞專題
403花蓮地震1/300
首頁 / 生活

最美的風景 愛心餐車挺進災區煮熱食為前線送暖

2024/4/6 18:54（4/6 19:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
強震重創花蓮，來自高雄的「小蜜蜂米漢堡」陳老闆（圖）平時在市集擺攤，4日就專程開近10小時的車前往台8線，提供免費米漢堡給辛苦的搜救隊員。中央社記者張祈攝 113年4月6日
強震重創花蓮，來自高雄的「小蜜蜂米漢堡」陳老闆（圖）平時在市集擺攤，4日就專程開近10小時的車前往台8線，提供免費米漢堡給辛苦的搜救隊員。中央社記者張祈攝 113年4月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣、張祈花蓮縣6日電）花蓮地震受創嚴重各界送暖，有來自嘉義的愛心餐車供應上千份現烤麵包，也有從高雄來的善心人士前往台8線煮熱食給第一線搜救員，用行動為災民和搜救隊送暖。

花蓮近海4月3日發生規模7.2強震，各界善心不斷馳援花蓮和台8線災區，更有愛心餐車和善心人士帶著食材專程開車前往花蓮，在受災天王星大樓跟仍在搜救當中的台8線，提供災民跟辛苦搜救的消防特搜隊食物跟按摩服務。

來自高雄的「小蜜蜂米漢堡」陳老闆平時在假日市集擺攤，4日專程開近10小時的車前往台8線，提供好吃的米漢堡，平均1天要忙10多個小時，若消防員太忙無暇拿餐，也會專程送過去。

同樣來自高雄的陳小姐，3日原本和丈夫開露營車在山區煮東西給偏鄉部落小朋友，恰好遇上地震，回程看到搜救隊車輛，因此直接前往中橫前進指揮所，為搜救隊煮熱炒、熱食。陳小姐說，便當送到這都涼掉了，乾脆煮熱食給大家吃，讓搜救隊員補充熱量和營養。

陳小姐表示，從昨天起在指揮所供應上百份熱食，「搜救隊員很辛苦，天氣熱很熱，若是轉冷又沒有熱湯，所以起心動念來這邊煮熱食，目前食物供應都很充足」。

陳小姐笑說，因為是第一次前來幫忙，「沒有經驗，不知道不能帶鳳梨」，直到旁人提醒才知道是會「旺」，怕因此增加搜救隊員工作量。

傾斜嚴重的天王星大樓，也有一輛來自嘉義的愛心餐車前來送暖，餐車老闆黃先生說「921地震時沒能力幫助人，現在有能力了」，和妻子前來花蓮發送物資，特別開了10小時的車，發放1000個蛋塔跟1000個麵包蛋糕，3日深夜起就馬上現烤麵包給搜救隊，他強調「我們想做的只是拋磚引玉」。

同為花蓮人的「多特瑞療癒之手基金會」9名成員同樣也為災區送暖，由公司提供精油，前往收容所、消防局為辛苦的消防員進行精油或頭部按摩，藉此紓緩情緒跟手腳痠痛。

基金會成員說，這次地震大家都感同身受，幸虧現在還有一個溫暖的家，所以安頓好家裡後，就希望幫助別人，「用我們的專長盡一己之力，公司出油，我們出力，共同陪伴度過難關」。（編輯：郭諭儒）1130406

花蓮地震受創嚴重各界送暖，來自高雄的陳小姐（左）和丈夫開著露營車前往中橫前進指揮所，為辛苦的搜救隊員們烹煮熱食，讓眾人補充熱量跟營養。中央社記者張祈攝 113年4月6日
花蓮地震受創嚴重各界送暖，來自高雄的陳小姐（左）和丈夫開著露營車前往中橫前進指揮所，為辛苦的搜救隊員們烹煮熱食，讓眾人補充熱量跟營養。中央社記者張祈攝 113年4月6日
強震重創花蓮，各地特搜隊伍集結進駐，民間愛心資源也湧入為災區送暖，其中多特瑞療癒之手基金會有9名成員就陸續前往收容所、消防局等地，為辛苦的前線搜救人員按摩放鬆。中央社記者張祈攝 113年4月6日
強震重創花蓮，各地特搜隊伍集結進駐，民間愛心資源也湧入為災區送暖，其中多特瑞療癒之手基金會有9名成員就陸續前往收容所、消防局等地，為辛苦的前線搜救人員按摩放鬆。中央社記者張祈攝 113年4月6日
#921地震
#台8線
#花蓮地震
#花蓮縣
#高雄市
延伸閱讀
花蓮地震13死6失聯442人留置 砂卡礑步道尋獲3遺體花蓮地震收容所淋浴間帳篷4小時到位 日媒：速度快得驚人花蓮地震後餘震近500起 氣象署：趨於以小地震為主
403花蓮地震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
花蓮地震重機具擬進場 急尋砂卡礑3失聯者位置
172.30.142.29