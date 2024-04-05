花蓮強震後餘震近500起 氣象署：整體趨向規模小與數量少

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（中央社記者余曉涵台北5日電）花蓮4月3日發生7.2強震後，截至今天上午9時16分，已經發生487起餘震。地震測報中心主任吳健富說，昨天晚間跟今天清晨仍有發生2起規模5以上餘震，但整體趨勢往小跟數量少發展。

根據中央氣象署資訊，4月3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

根據氣象署統計，截至今天上午9時16分，總計已發生487起餘震，其中2起餘震超過規模6，規模5到6的餘震也有18起。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富上午向媒體說明表示，昨天晚間及今天清晨再度發生2起規模5以上餘震，因為有達到發布國家級警報標準，因此有針對宜蘭跟花蓮作提醒。

吳健富指出，根據統計資料，餘震發生的次數跟規模趨於穩定，較大規模的餘震趨於平緩，小區域的餘震則還有持續在進行能量釋放，提醒民眾由於餘震不斷發生，加上又有鋒面報到，出門要避開危險區域。

吳健富認為，目前餘震數量有趨於以小地震為主，但仍不排除會有規模5到6的餘震發生，但這個地方要發生比7.2更大地震的機率較低。

由於嘉義地區近期也地震不斷，加上梅山斷層百年週期已到，引發外界擔心是否會發生強震。對此，吳健富表示，嘉義地區近期地震的確比較頻繁，梅山斷層距離上次地震已經有120幾年，能量累積狀況要留意，會加強監測。

吳健富表示，不排除因為花蓮地震將誘發其他地區的地震，因為地球本來就是平衡系統，一個地方的壓力變小後，其他地方的壓力就會變大，導致誘發地震發生。

吳健富強調，台灣本來就是地震好發區，因此民眾要做好相關防震準備。（編輯：李錫璋）1130405