花蓮403地震餘震累計1225起 顯著有感306起

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（中央社記者余曉涵台北24日電）根據中央氣象署統計，403地震後，截至今天上午9時36分止，累計共1224起餘震，其中顯著有感的有306起，規模大於6的餘震則有4起。

403地震後餘震不斷，22日晚間起也發生一連串餘震。根據中央氣象署統計，截至今天上午7時，餘震累計共1224起，顯著有感的306起（包含主震），小區域919起。

餘震規模4到5有374起，規模5到6的有61起，規模6以上的餘震有4起。

氣象署地震測報中心主任吳健富說，以921地震的經驗來看，未來可能半年至1年都還會有餘震發生，再次提醒雖然餘震會逐漸減少，但不排除還是會有較大規模的地震發生。（編輯：張銘坤）1130424