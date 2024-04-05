花蓮7.2強震後 60小時餘震535次

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（中央社記者余曉涵台北5日電）花蓮3日上午發生規模7.2強震，根據交通部中央氣象署最新統計，截至今天晚間8時，60個小時發生535次餘震，其中規模6到7有2次，規模5到6有20次。

根據氣象署資訊，4月3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

根據氣象署最新統計，截至今天晚間8時，從主震過後60個小時，發生535次餘震，其中規模6到7的餘震有2次，規模5到6餘震有20次，規模5到4的有178次，規模4到3的有335次。

氣象署地震測報中心主任吳健富說，較大規模的餘震趨於平緩，小區域的餘震則持續進行能量釋放，提醒民眾，由於餘震不斷發生，加上又有鋒面報到，出門要避開危險區域。（編輯：管中維）1130405