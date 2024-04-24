前氣象局長辛在勤：花蓮餘震約3個月後趨於平靜

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（中央社記者張雄風台北24日電）前中央氣象局長辛在勤今天在臉書表示，921地震在3個月後餘震有明顯減少、減小，花蓮0403餘震時序大趨勢雷同；他個人推斷要趨於較平靜約在3個月後。

根據中央氣象署資訊，4月3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

氣象署指出，當年921大地震是規模7.3，花蓮0403地震也是繼921地震之後規模最大的地震。

地震學術專長的辛在勤今天在臉書表示，921地震讓大家終於體會到台灣是真有地震的，願去了解地震、去因應它；他說，其實921時，台北搖得比花蓮0403要厲害、要久，而南投921震央離台北超過200公里，花蓮0403距台北約150公里，距離近了感受就強了；另外921災區的傷害比403大多了，只是大家淡忘了，或還沒出生。

辛在勤說明，就環境背景而言，921地震在西部平原，相對較不那麼硬的地質上，受東部板塊碰撞，中央山脈等抬升推向西邊，陸續形成大大小小的斷層，應力緩慢累積，終究要靠地震釋放；花蓮0403發生在東部有堅硬的地質，位於板塊碰撞的地方，應力累積、釋放的節奏很快，地震很多，台東縱谷是碰撞邊界，是一個斷層區，地層異常破碎。

辛在勤指出，兩個都是規模大於7的地震，破裂面積達數百平方公里，餘震範圍也會較大，921餘震面積更大，除了地震深度較淺以外，它在向北錯動破裂過程中，同時引發2、3個估計規模約6.5以上的地震，所以921也可以說是數震同發，不像花蓮0403地震就是一個單一大地震。

另外，辛在勤表示，921地震向北錯動在北邊受阻轉向東破裂，花蓮0403也是北向錯動在花蓮近郊轉向東破裂，可從餘震分布圖看出，大的餘震則分布在主震周圍。

最後，辛在勤提到，921地震在3個月後餘震有明顯減少、減小，真正到大家無感是6個月以後，與至今的花蓮0403餘震時序大趨勢雷同，約10天密集的餘震後，餘震每隔一段時間會群發1至2天，間或有較大餘震，間隔時間會越來越拉長；他個人推斷要趨於較平靜約在3個月後。

根據氣象署統計，花蓮0403地震截至今天晚間6時5分，累計餘震數為1240次，其中規模6至7共4次、規模5至6為61次。（編輯：李亨山）1130424