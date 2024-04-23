花蓮4/23地震不斷最大規模6.3 氣象署最新震度報告持續更新
（中央社網站台北23日電）花蓮縣從昨天晚間至今晨地震不斷，已造成花蓮市區統帥大樓、富凱大飯店傾斜，花蓮縣政府宣布，因應地震不斷發生，今天停班停課。中央社整理氣象署規模5以上地震最新震度報告：
1021規模5.4地震 最大震度5弱
上午10時21分發生芮氏規模5.4地震，地震深度9.1公里，震央位於花蓮縣政府南南西方16.8公里（位於花蓮縣壽豐鄉），最大震度花蓮縣5弱。
0945規模5.4地震 最大震度4級
上午9時45分發生芮氏規模5.4地震，地震深度8.5公里，震央位於花蓮縣政府南南西方20.6公里（位於花蓮縣壽豐鄉），最大震度花蓮縣4級。
0811規模5.1地震 最大震度4級
上午8時11分發生芮氏規模5.1地震，地震深度9公里，震央位於花蓮縣政府南方9.4公里（位於花蓮縣近海），最大震度花蓮縣4級。
0804規模5.8地震 最大震度5強
上午8時4分發生芮氏規模5.8地震，地震深度2公里，震央位於花蓮縣政府南方19.0公里（位於花蓮縣近海），最大震度花蓮縣5強。
0531規模5.7地震 最大震度5強
上午5時31分發生芮氏規模5.7地震，地震深度8.1公里，震央位於花蓮縣政府南南西方16.7公里（位於花蓮縣壽豐鄉），最大震度花蓮縣5強。
0524規模5.2地震 最大震度4級
5時24分發生芮氏規模5.2地震，地震深度5.1公里，震央位於花蓮縣政府南南西方29.2公里（位於花蓮縣壽豐鄉），最大震度花蓮縣4級。
0519規模5.7地震 最大震度4級
5時19分發生芮氏規模5.7地震，地震深度10公里，震央位於花蓮縣政府南南西方24.4公里（位於花蓮縣壽豐鄉），最大震度花蓮縣4級。
0514規模5地震 最大震度4級
5時14分發生芮氏規模5地震，地震深度5.7公里，震央位於花蓮縣政府南南西方27.3公里（位於花蓮縣壽豐鄉），最大震度花蓮縣4級。
0504規模5.5地震 最大震度4級
5時4分發生芮氏規模5.5地震，地震深度8公里，震央位於花蓮縣政府南南西方33.3公里（位於花蓮縣豐濱鄉），最大震度花蓮縣4級。
0452規模5.3地震 最大震度4級
4時52分發生芮氏規模5.3地震，地震深度1.6公里，震央位於花蓮縣政府南南西方23.4公里（位於花蓮縣壽豐鄉），最大震度花蓮縣4級。
0449規模5.9地震 最大震度4級
上午4時49分發生芮氏規模5.9地震，地震深度10公里，震央位於花蓮縣政府南方30.0公里（位於花蓮縣近海），最大震度花蓮縣4級。
0403規模5地震 最大震度4級
上午4時3分發生芮氏規模5地震，地震深度5公里，震央位於花蓮縣政府南方18.7公里（位於花蓮縣近海），最大震度花蓮縣4級。
0328規模5地震 最大震度4級
上午3時28分發生芮氏規模5地震，地震深度3.4公里，震央位於花蓮縣政府南南西方25.9公里（位於花蓮縣近海），最大震度花蓮縣4級。
0319規模5.1地震 最大震度4級
上午3時19分發生芮氏規模5.1地震，地震深度9.1公里，震央位於花蓮縣政府南南西方14.0公里（位於花蓮縣壽豐鄉），最大震度花蓮縣4級。
0232規模6.3地震 最大震度5弱
上午2時32分發生芮氏規模6.3地震，地震深度5.5公里，震央位於花蓮縣政府南南西方17.2公里（位於花蓮縣壽豐鄉），最大震度花蓮縣5弱。
0226規模6地震 最大震度5弱
上午2時26分發生芮氏規模6地震，地震深度10公里，震央位於花蓮縣政府南方29.9公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣5弱。
（編輯：翁堃耀）1130423
- 2024/04/23 09:05
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