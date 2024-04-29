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花蓮403地震餘震 鄭明典：離主震時間越久數量越少

2024/4/29 11:18（4/29 11:45 更新）
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據氣象署統計，花蓮403地震至今餘震逾1300次。（中央社製圖）
據氣象署統計，花蓮403地震至今餘震逾1300次。（中央社製圖）
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（中央社記者張雄風台北29日電）據氣象署統計，花蓮403地震至今餘震數達1332次。前氣象局長鄭明典今天說，從地震活動時間序列及空間遷移資訊觀察，餘震衰減特性主要為離主震時間越久，規模越小，數量越少。

據中央氣象署地震測報中心統計，截至今天上午10時6分止，花蓮403規模7.2地震已有1332次餘震，其中規模5至6共64次，規模6以上共5次。

據統計，403地震後餘震數逐漸下降至每日約個位數，但在22日當天突然密集發生88次餘震，而23日則發生規模6.3及6.0的餘震、23日當天總餘震數達194次，接著至今又呈現逐漸緩和的趨勢。

鄭明典今天在臉書表示，根據地震中心提供4月花蓮地震活動的時間序列及空間遷移資訊，主要為逆斷層（Thrust Fault）震源機制（Focal Mechanism），主餘震地震序列在時間和空間上有明顯關聯。

鄭明典表示，餘震衰減特性主要為離主震時間越久，規模越小，數量越少。

地震測報中心日前表示，花蓮地區是板塊擠壓碰撞的強烈地區，403地震後導致當地構造不穩定，因此會有應力調整現象，餘震有時候會偏北，有時候會偏南。

地震測報中心主任吳健富日前提到，若從921地震的經驗來看，餘震至少要3到6個月才會平緩，因此研判403地震的餘震還要持續3個月。（編輯：張雅淨）1130429

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