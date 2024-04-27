403地震後餘震不斷引憂心 氣象署：沒明顯異常

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（中央社記者余曉涵台北27日電）403地震後餘震不斷，今天凌晨再度出現規模6以上餘震。對此，氣象署表示，403地震的餘震序列與過去921地震相比，沒有太過異常的程度，不排除接下來還有規模6以上餘震發生的可能性。

根據中央氣象署最新資訊，今天凌晨發生多起地震，其中凌晨2時21分發生芮氏規模6.1地震，最大震度花蓮、宜蘭、南投、台中、桃園、新竹縣、新北市4級。包含台北市，新北市等有13個縣市國家級警報大響。

中央氣象署地震測報中心研究員蒲新杰今天上午向媒體表示，花蓮地區是板塊擠壓碰撞的強烈地區，403地震後導致當地構造不穩定，因此會有應力調整的現象，凌晨的地震發生在這次餘震序列中偏北的位置，因為應力調整，因此有時候會偏北，有時候會偏南。

根據氣象署統計，截至今天上午6時已經累計1303起餘震，顯著有感餘震328起，小區域975起，其中規模6以上餘震有5起，規模5到6餘震有63起。

蒲新杰說，403地震的餘震序列跟921地震的餘震趨勢有點像，每天地震數量逐步減少，但是有時將會是餘震活躍期，預估餘震至少要持續3到6個月。

蒲新杰表示，規模大的地震後，餘震發生時間就會比較長，這跟921是一樣的，在地震序列來說，目前還不算太長的時間，若跟921地震時相比，這次地震也不會太過異常。

蒲新杰舉例，921地震時1週內發生10起規模6以上餘震，到當年的10月在嘉義也出現規模6的餘震，因此未來不排除還有規模6以上的可能性。

至於為何強震的都發生在晚間，蒲新杰說，相對偏巧合，像這次403主震也不是在晚上而是在早上。

這次雙北有收到國家級警報但403地震卻沒有的原因，蒲新杰解釋，主要是403地震規模較大，一般來說獲取震源資訊時間波段就會比較長，剛好403地震在評估震源參數時，時間段不夠，預估就會有點偏差。

蒲新杰說，無法排除403地震觸發其他地震的可能，因為的確有可能會擾動周邊甚至距離遠一點的構造。（編輯：李錫璋）1130427