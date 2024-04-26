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花蓮地震統帥大樓傾倒 重機械抵達提前開拆工期估2週

2024/4/26 20:25（4/26 20:59 更新）
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花蓮統帥大樓因地震傾倒需拆除，花蓮縣政府從嘉義縣調度曾協助雲門翠堤大樓、統帥飯店拆除的嘉南重機械有限公司支援，26日重機具抵達就位後隨即開拆。中央社記者張祈攝 113年4月26日
花蓮統帥大樓因地震傾倒需拆除，花蓮縣政府從嘉義縣調度曾協助雲門翠堤大樓、統帥飯店拆除的嘉南重機械有限公司支援，26日重機具抵達就位後隨即開拆。中央社記者張祈攝 113年4月26日
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（中央社記者張祈花蓮縣26日電）花蓮統帥大樓23日傾倒須拆除，因拆除重機械不足，花蓮縣府從嘉義調度6年前協助雲門翠堤大樓、統帥飯店拆除的業者，今天抵達提前開工，考量鄰近醫院作息，拆除工期預計2週。

統帥大樓為10層樓集合住宅，0403強震後經建築師及結構技師評估為紅單危樓，結構受損嚴重且所有權人決議拆除重建，排在待拆除建物，23日凌晨2時26分發生芮氏規模6.0有感地震，統帥大樓及相隔約300公尺的富凱大飯店同時傾倒。

因2棟傾倒建物皆有公共危險疑慮，須立即拆除，但花蓮現地可拆除重機械僅有「魯夫號」長臂怪手，優先拆除相對危險的富凱大飯店；另外向嘉義縣調度重機械支援。

臨危受命的嘉南重機械公司原本排定週六開工，今天中午抵達花蓮，下午組裝後提前上工，這也是嘉南重機械第2次支援花蓮震災拆除工作。

業者指出，6年前協助統帥飯店頂部拆除，之後移到商校街拆除傾倒的雲門翠堤大樓，沒想到還會再來花蓮拆除危樓。

嘉南重機械這次帶著約30公尺的長臂怪手，業者指出，這台機具是首次上工，這場拆除算是處女作，下午5時30分試拆順利，就順勢開拆。

花蓮縣府提到，統帥大樓鄰近衛生福利部花蓮醫院，考量醫院作息，拆除時間為早上8時至晚間8時，預計工期為14天。

根據花蓮縣府統計，23日餘震至今，受理約20件建物評估，截至26日新增5戶紅單戶建物，仍在持續評估中，從0403強震至今，花蓮累積12棟傾倒或有公共危險之虞，須強制拆除的建物，目前已拆完7棟。（編輯：郭諭儒）1130426

#花蓮縣
#統帥飯店
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