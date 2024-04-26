花蓮藍天麗池飯店將拆除 市區封閉路段擴大

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（中央社記者張祈花蓮縣26日電）花蓮藍天麗池飯店在地經營逾20年，23日不敵芮氏規模6以上餘震，一樓梁柱嚴重受損，考量公共安全，花蓮縣府評估後將強制拆除飯店前棟，今天下午4時起預警性封閉周邊道路。

3日強震後，藍天麗池飯店外牆磁磚剝落、牆面出現裂痕，業者暫停營業，經建築師確認主結構沒受損，便圍起修繕，22日起頻繁餘震，最大芮氏規模6以上，一樓梁柱受損嚴重，25日評估為紅單。

花蓮縣建設處長鄧子榆指出，藍天麗池飯店雖然沒有傾倒，但有影響周邊公共安全疑慮，今天經建築師評估後，確認將拆除飯店前側建物。

鄧子榆說，飯店樓高12樓，將是目前拆除最高的建物，工期預估半個月，下午已啟動前置作業，拆除原有鷹架，將在大樓前方覆土搭建拆除用平台，因樓層較高，由「魯夫號」長臂怪手擔綱拆除重機械。

鄧子榆說，富凱大飯店目前拆除進度順利，預計再過2天樓層降低後，可由其他重機械接手，到時「魯夫號」就會移來藍天麗池飯店繼續拆除，加上明天動工拆除的統帥大樓，3棟危樓會同步拆除。

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富凱大飯店、統帥大樓跟藍天麗池飯店3棟相隔約400公尺，配合拆除工程進行，今天下午4時起，封路範圍新增中山路明禮交叉路口到復興街，三民街也將封閉至公園路。

明禮國小附設幼兒園位於統帥大樓跟藍天麗池飯店中間，校長蕭美珍說，拆除工程的噪音跟粉塵會影響學生上課品質，加上道路封閉，29日停課整理教學環境，30日起將移回校本部上課。（編輯：郭諭儒）1130426