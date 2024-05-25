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花蓮明里大橋因地震及颱風受損 鋼便道6/1通車

2024/5/25 17:39（5/25 17:51 更新）
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花蓮縣富里鄉明里大橋2023年因地震、颱風受損，自童年9月14日起封橋至今8個月，為提供村民通行需求，花蓮縣府施作臨時通行鋼便道，5月底將完工並移交公所管理，6月1日起開放通行。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 113年5月25日
花蓮縣富里鄉明里大橋2023年因地震、颱風受損，自童年9月14日起封橋至今8個月，為提供村民通行需求，花蓮縣府施作臨時通行鋼便道，5月底將完工並移交公所管理，6月1日起開放通行。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 113年5月25日
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（中央社記者張祈花蓮縣25日電）花蓮富里鄉明里大橋去年因地震、颱風受損，橋面沉陷龜裂，歷經8個月封橋，明里大橋鋼便道將於6月1日開放通車，後續將拆除舊橋重建新橋，目前仍在規劃設計。

2022年9月18日台東6強地震，造成花蓮縣南區多座橋梁損壞，目前仍在重建中。位於富里鄉的明里大橋，強震後遇颱風海葵夾帶暴雨，加劇橋梁受損，經橋檢勘查，認為有通行安全疑慮，去年9月14日起封橋。

明里大橋橋齡約37年，連接富里村、明里村至卓溪鄉古風村，全長約300公尺，為提供村民通行需求，花蓮縣府施作臨時通行鋼便橋，將於5月底完工並移交公所管理，6月1日起開放通行。

花蓮縣府建設處長鄧子榆說，舊橋將拆除重建，新橋重建工期約2年，目前在設計規劃。

花蓮縣府指出，鄰近918震災復建橋梁羅山村景平3號橋，去年8月開工，預計今年6月20日完工；花78鄉道崙天大橋進度超前，目前正加速趕工，縣長徐榛蔚昨天前往視察工程，指示工程務必如期完成。（編輯：黃世雅）1130525

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徐榛蔚
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