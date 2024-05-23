花蓮藍天麗池飯店拆除 拚端午連假恢復周邊交通

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（中央社記者張祈花蓮縣23日電）4月接連地震，花蓮市多棟樓房強制拆除，周邊道路配合工程封閉管制，其中花蓮市藍天麗池飯店拆除進度稍有延後，花蓮縣府指出，預計5月底拆完後，趕在端午連假前恢復交通。

藍天麗池飯店位於市區中正路，因1樓梁柱受損嚴重，評估有傾倒風險，且有公共危險疑慮，花蓮縣府列強制拆除，5月初開拆，原本預計3週完成，因拆除進度延誤，一度傳出要延後到6月30日。

花蓮縣府建設處長鄧子榆表示，0403強震後陸續拆除大樓，原則上都是採24小時輪班拆除，1個多月來司機怪手也累了，必須讓他們有適當休息，加上藍天麗池飯店混凝土強度比預期高，都影響拆除進度。

鄧子榆表示，長臂怪手持續進行樓層上方拆除，拆到較低樓層後，可以加派機具進場拆除，進度會加快，預計5月底拆除完成，後續還要清運、公共設施恢復及路面刨鋪等，努力趕在端午連假前開放通行。

吉安鄉麥當勞台雄大樓拆除進度，鄧子榆說，預計6月4日可拆完，跟藍天麗池飯店時間差不多。

對於市區危樓拆除，鄰近攤商抱怨不能營業，且沒有配套措施或補助。花蓮縣府觀光處長張志翔說，會持續向中央爭取大型振興方案，縣府也規劃在花蓮購物節擴大辦理，希望能刺激消費。（編輯：謝雅竹）1130523