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大溪三元市場花蓮震後成危樓 桃市府代拆提前完工

2024/5/8 15:25（5/8 15:36 更新）
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桃園大溪三元市場在0403花蓮地震後被列紅單危樓，市府啟動代拆作業，原計1個月的工期已提前至8日完成。（桃園市政府建築管理處提供）中央社記者葉臻傳真 113年5月8日
桃園大溪三元市場在0403花蓮地震後被列紅單危樓，市府啟動代拆作業，原計1個月的工期已提前至8日完成。（桃園市政府建築管理處提供）中央社記者葉臻傳真 113年5月8日
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（中央社記者葉臻桃園8日電）桃園大溪三元市場在0403花蓮地震後被桃園市政府判定為紅單，因期限內未改善，市府4月16日啟動代拆作業，原計1個月的工期已提前至今天完成，民眾可回歸正常生活。

桃園市政府都市發展局今天發布新聞稿表示，大溪區三元二街市場在0403花蓮地震時嚴重毀損，經技師鑑定為危險建物（紅色危險標誌），建物所有權人因限期內未有改善動作，桃園市政府建築管理處4月16日開始執行代為拆除作業。

建管處指出，三元市場因四面皆有合法建物，且進出市場的道路狹小，拆除機具及清運車輛進出基地現場不易，感謝附近住戶體諒，施工過程除搭設鷹架、圍設防塵網、避免造成鄰損，期間也遇到餘震，所幸拆除作業順利完成。

建管處長莊敬權表示，拆除工期原計需1個月，為避免影響周遭住戶及市場採買的民眾，提前在今天完成拆除及清運工作，清運營建廢棄物逾1000立方公尺，民眾已經可以回歸正常生活。

莊敬權說，昨天也邀請國家地震工程研究中心對紅、黃單住戶召開宣導說明會，提供住戶中央、市府補助方案資訊，進一步說明解除貼單的程序，桃園市政府住宅發展處也至有意願都更的社區召開更新輔導說明會，協助住戶安家計畫。（編輯：李錫璋）1130508

桃園大溪三元市場0403花蓮地震後被列紅單危樓，市府執行拆除作業，拆除工期原計需1個月，為避免影響周遭住戶及市場採買的民眾，8日提前完成拆除及清運工作。（桃園市政府建築管理處提供）中央社記者葉臻傳真 113年5月8日
桃園大溪三元市場0403花蓮地震後被列紅單危樓，市府執行拆除作業，拆除工期原計需1個月，為避免影響周遭住戶及市場採買的民眾，8日提前完成拆除及清運工作。（桃園市政府建築管理處提供）中央社記者葉臻傳真 113年5月8日
桃園大溪三元市場0403花蓮地震後被桃園市政府判定為紅單，建物所有權人因限期內未有改善動作，市府建築管理處4月16日開始執行拆除作業。（桃園市政府建築管理處提供）中央社記者葉臻傳真 113年5月8日
桃園大溪三元市場0403花蓮地震後被桃園市政府判定為紅單，建物所有權人因限期內未有改善動作，市府建築管理處4月16日開始執行拆除作業。（桃園市政府建築管理處提供）中央社記者葉臻傳真 113年5月8日
桃園大溪三元市場0403花蓮地震後成危樓，市府啟動代拆作業，因三元市場四面皆有合法建物，機具及清運車輛進出不易，施工過程特別搭設鷹架、圍設防塵網避免造成鄰損，8日已提前完成拆除工作。（桃園市政府建築管理處提供）中央社記者葉臻傳真 113年5月8日
桃園大溪三元市場0403花蓮地震後成危樓，市府啟動代拆作業，因三元市場四面皆有合法建物，機具及清運車輛進出不易，施工過程特別搭設鷹架、圍設防塵網避免造成鄰損，8日已提前完成拆除工作。（桃園市政府建築管理處提供）中央社記者葉臻傳真 113年5月8日
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