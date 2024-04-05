桃園大溪三元市場震成危樓 8鋼梁支撐開放取物

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（中央社記者吳睿騏桃園5日電）桃園大溪區民營的三元市場因花蓮強震傾斜，經專業技師判定為危樓，建築管理處4日晚間以8支鋼梁完成結構臨時支撐，今天上午將通知住戶依序取物，但若遇餘震會請住戶立刻撤離。

桃園市政府建築管理處上午發布新聞稿表示，技師在地震後到場檢測，發現梁柱接頭損壞已影響房屋結構，鑑定為危險建物，經建管處列為危險建築，現場圍起封鎖線並張貼「紅色危險標誌」，4日進行建物結構支撐施作，原本判斷需2支鋼梁，但現場評估後，總計加撐8支鋼梁。

建築管理處處長莊敬權說，三元市場建物已是危樓，透過鋼梁進行臨時性支撐，今天將由公所及里長協助住戶返家取物，一次開放1戶入內，但因近日仍有餘震，若遇到餘震，考量住戶安全，將請住戶立即撤出，民眾路過也要注意安全。

莊敬權指出，桃園市危險建物依規定，原則上將限期業主依建築法儘速拆除，但考量三元市場建物所有權人複雜協調費時，為維護鄰近社區安全，市府將儘速代為拆除。（編輯：李錫璋）1130405