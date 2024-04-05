更多編輯台推薦新聞：
專訪／檔案修復師巧手為國家瑰寶療傷 讓不會說話歷史重生
文化

專訪／檔案修復師巧手為國家瑰寶療傷 讓不會說話歷史重生

官大元大巨蛋引退式 淚崩談13年秉持「再堅持一下會少很多遺憾」
運動

官大元大巨蛋引退式 淚崩談13年秉持「再堅持一下會少很多遺憾」

影片／花蓮地震搖晃中挺身護新生兒 護理師：當下沒時間害怕
生活

影片／花蓮地震搖晃中挺身護新生兒 護理師：當下沒時間害怕

數位專題／花蓮地震餘震頻傳 震央震度持續追蹤

數位專題／花蓮地震餘震頻傳 震央震度持續追蹤

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

桃園大溪三元市場震成危樓 8鋼梁支撐開放取物

2024/4/5 10:45（4/5 11:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
桃園市大溪區民營的三元市場因花蓮強震傾斜，經專業技師判定為危樓，市府建築管理處4日晚間以8支鋼梁完成結構臨時支撐，並指出考量三元市場建物所有權人複雜協調費時，為維護鄰近社區安全，市府將盡速代為拆除。（桃園市政府建築管理處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年4月5日
桃園市大溪區民營的三元市場因花蓮強震傾斜，經專業技師判定為危樓，市府建築管理處4日晚間以8支鋼梁完成結構臨時支撐，並指出考量三元市場建物所有權人複雜協調費時，為維護鄰近社區安全，市府將盡速代為拆除。（桃園市政府建築管理處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年4月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園5日電）桃園大溪區民營的三元市場因花蓮強震傾斜，經專業技師判定為危樓，建築管理處4日晚間以8支鋼梁完成結構臨時支撐，今天上午將通知住戶依序取物，但若遇餘震會請住戶立刻撤離。

桃園市政府建築管理處上午發布新聞稿表示，技師在地震後到場檢測，發現梁柱接頭損壞已影響房屋結構，鑑定為危險建物，經建管處列為危險建築，現場圍起封鎖線並張貼「紅色危險標誌」，4日進行建物結構支撐施作，原本判斷需2支鋼梁，但現場評估後，總計加撐8支鋼梁。

建築管理處處長莊敬權說，三元市場建物已是危樓，透過鋼梁進行臨時性支撐，今天將由公所及里長協助住戶返家取物，一次開放1戶入內，但因近日仍有餘震，若遇到餘震，考量住戶安全，將請住戶立即撤出，民眾路過也要注意安全。

莊敬權指出，桃園市危險建物依規定，原則上將限期業主依建築法儘速拆除，但考量三元市場建物所有權人複雜協調費時，為維護鄰近社區安全，市府將儘速代為拆除。（編輯：李錫璋）1130405

桃園市大溪區民營的三元市場因花蓮強震傾斜，經專業技師判定為危樓，市府建築管理處4日晚間以8支鋼梁完成結構臨時支撐，5日上午將通知住戶依序取物。（桃園市政府建築管理處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年4月5日
桃園市大溪區民營的三元市場因花蓮強震傾斜，經專業技師判定為危樓，市府建築管理處4日晚間以8支鋼梁完成結構臨時支撐，5日上午將通知住戶依序取物。（桃園市政府建築管理處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年4月5日
#大溪區
#桃園市
#莊敬權
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.16