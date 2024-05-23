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振興花蓮震後觀光 台東市公所10梯次組團旅遊

2024/5/23 15:31（5/23 16:06 更新）
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為促進花蓮縣震後觀光復甦，台東市公所組團遊花蓮，安排1日與2日遊共10梯次，23日出團由台東市長陳銘風（2排左4）帶隊，台東縣長饒慶鈴（2排左3）到場送行，並與大家互動鼓勵。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年5月23日
為促進花蓮縣震後觀光復甦，台東市公所組團遊花蓮，安排1日與2日遊共10梯次，23日出團由台東市長陳銘風（2排左4）帶隊，台東縣長饒慶鈴（2排左3）到場送行，並與大家互動鼓勵。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年5月23日
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（中央社記者盧太城台東縣23日電）為促進花蓮縣震後觀光復甦，台東市公所組團遊花蓮，安排1日與2日遊共10梯次，今日出團由台東市長陳銘風帶隊。

今天清晨7時陳銘風率第3、4梯次參訪團在台東市南京路集合，出發前往花蓮市，台東縣長饒慶鈴在出發前到場送行，並與大家互動鼓勵。

饒慶鈴表示，0403花蓮大地震及持續餘震讓花蓮觀光、農特產品銷售受影響，台東、宜蘭的觀光及經濟也間接受影響。花東本一家，深知天災帶來的傷痛與不便，復原之路漫長艱辛，台東感同身受，在莫拉克、尼伯特、小犬等風災中，台東曾接受許多縣市協助，「當我們有能力付出時，絕對義無反顧幫忙」。

陳銘風表示，台東市公所與花蓮市公所有姊妹市情誼，台東市公所規劃10梯次辦理振興花蓮地區經濟觀光旅遊活動，台東縣政府補助新台幣130萬元，其中縣府補助的2日遊，共8個梯次、255人，另台東市公所自籌的1日遊，共2個梯次、61人，共有316人數參與。（編輯：謝雅竹）1130523

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