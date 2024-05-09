台東海濱公園打卡熱點因腐鏽拆除 創作者嘆可惜

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（中央社記者盧太城台東縣9日電）台東市海濱公園被民眾當作相框拍照熱門打卡裝置藝術「千變萬畫」，因鐵質材料腐鏽有危險，台東市公所今天拆除，民眾把握最後機會留影。創作者達悟族藝術家「飛魚」嘆可惜。

今天上午怪手將作品旁大石頭搬離，接著挖地基，許多遊客靠近合影，捕捉最後鏡頭。來自台北市游姓民眾說，幾年前到台東有和這「相框」合影，日前聽到要拆除，今天特別趕到台東拍下最後美照。雲林邱姓遊客說「太可惜了，但因為有危險也沒辦法」。

台東市長陳銘風接受媒體聯訪表示，這個「紅色相框」已經20幾年了，是很有名的打卡景點，但因為是鐵製作品，在海邊容易銹死，危害民眾安全，因此忍痛拆除，會再做整體規劃。

至於是否重建，陳銘風表示，因土地是台東縣政府的，台東縣政府下令拆除，市公所配合拆除，至於將來的規劃由縣政府決定。台東縣政府秘書長盧協昌表示，相框的確有危險，必須拆除，如果不拆補強，或是拆除後重建，都是性質改變，失去原來意義。台東縣政府會將整塊區域重新規劃。

因作品是紅色4方形裝置藝術，被民眾當作相框拍照，因此大家都忘了創作原名，而習慣叫「紅色相框」，23年來已吸引超過百萬人次拍照。台東市公所表示，這件作品取名是「看海」；但當年規劃的前台東市長賴坤成說是「望鄉」。

賴坤成表示，矗立在海濱公園紅色鐵材框框是千禧2000年為了利用「海濱公園綠色長廊」整修工程完成，提供「熱情阿美馬卡巴嗨」聯合豐年祭場地而舉辦系列裝置藝術，創作者是達悟族 （雅美族）藝術家飛魚，框框正中央在天氣晴朗時可依稀看到蘭嶼島，是作者的思鄉之作，名「望鄉」。

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作者達悟族藝術家夏曼．瑪德諾．米斯卡（飛魚）今天接受媒體聯訪表示，這件作品真正名字叫「千變萬畫」，就是一幅畫。在框裡面的畫隨著海象和雲海變化，及人群來來去去隨時在「變畫」。當時因為趕時間準備辦活動，官方立牌說「看海」，他也不是很在意。

飛魚說，台東市公所以腐鏽、有危險為拆除理由是藉口，前陣子市公所有邀請他一起鑑定，只是表面銹死，裡面結構都很強，銹死部分清掉維修就可以繼續，如果要拆除就復刻一樣的在原地，「很可惜，太粗暴」。（編輯：方沛清）1130510