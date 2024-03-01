夜班上班族福音 台東市試辦定點定時收垃圾

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（中央社記者盧太城台東縣1日電）許多民眾因時間上無法配合，錯過倒垃圾時間，台東市公所今天起在台東市3個地點試辦定點定時收垃圾，不少租屋族和輪夜班上班族相當支持這項措施。

今天上午8時，台東市長陳銘風前往台東市南京路與正氣路口視察首日實施定點定時收垃圾情況。許多民眾當場感謝陳銘風，認為這項措施給了很大方便。

徐姓女子說，她是高雄人到台東市上班，因上班時間不一定，經常錯過了丟垃圾時間，不然就是追著垃圾車跑，這項措施對租屋族、單親育幼族、輪夜班上班族是一大福音。

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陳銘風表示，「定點定時收垃圾」是台東市公所便民服務之一，也是他競選市長時的政見，連續2年元宵節都有定點定時收垃圾，收到民眾很大的迴響，不用再為倒垃圾煩惱，從今天起開始試辦3個月，期間會傾聽民意，作為日後長期實施參考。

台東市公所表示，試辦地點在南京路和正氣北路口、台東縣立體育場大門、東海運動公園停車場，時間均是上午7時30分至8時30分，原來的收垃圾時間和路線不變。（編輯：郭諭儒）1130301