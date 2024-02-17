首炸肉身寒單 台東鬧元宵揭序幕

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（中央社記者盧太城台東縣17日電）台東元宵節重頭戲炮炸肉身寒單（邯鄲）今天開炸，為一連串的系列活動展開序幕，今年除了逾20場次的炸寒單外，23日晚上在台東市海濱公園有盛大嘉年華會。

台東市公所今天邀請台東各界代表，在南京路廣場宣布今年的慶元宵系列活動，同時展開首場的炮炸肉身寒單（邯鄲）。5名肉身寒單（邯鄲）接力上轎，接受來自四面八方炮手擲炮的洗禮，相當震撼。玄武堂表示，今天的炮炸寒單（邯鄲）僅是牛刀小試。

台東市長陳銘風接受媒體聯訪表示，今年元宵節除有傳統熱鬧神明遶境及炸寒單（邯鄲），也首次加入AR科技，把元宵活動與海洋生態教育結合一起，民眾只要透過手機掃描QR Code就能輕鬆下載AR APP選擇有飛天祥龍、虛擬水族生態樂園、元宵祈福天燈等3種體驗場景，這活動從2月1日至4月30日。

台東市公所表示，由台東市公所主辦的台東市元宵嘉年華會「好神煙火晚會」於23日晚上7時在台東市海濱公園登場。24日台東元宵重頭戲陣頭遶境和炮炸肉身寒單（邯鄲）陸續上演。

台東玄武堂表示，今年元宵除有正規17場次肉身炸寒單，2月23日、24日舉辦東寒單文化傳承研習營，另24日還有國際交換生炸寒單體驗，25日更有開放民眾當炮手與肉身寒單體驗。除了玄武堂的炮炸寒單外，邯鄲堂也有多場炮炸寒單，總計今年會有逾20場的炮炸寒單（邯鄲）。（編輯：黃世雅）1130217