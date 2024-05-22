東部海域地震規模5.2 氣象署：403地震餘震

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（中央社記者余曉涵台北22日電）東部海域今天下午發生1起規模5.2地震。交通部中央氣象署地震測報中心科長廖哲緯表示，這起地震也是403地震後的餘震之一，403地震的餘震在主震過後3到6個月發生都是正常的。

根據氣象署最新資訊，今天下午4時0分發生芮氏規模5.2地震，地震深度5.3公里，震央位於花蓮縣政府南南東方18.6公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣4級。

廖哲緯向媒體表示，這起地震仍是403地震的餘震之一，主因是受到板塊推擠，碰撞觸發的地震。

廖哲緯指出，根據氣象署統計，403地震發生後到現在已經有1459起餘震，其中規模6到7的餘震有6個，規模5到6的有76個，今天規模5.2的地震只是其中1個。

廖哲緯指出，403地震規模7.2，需要很長的時間進行調整，因此主震過後的3到6個月有餘震都是正常的，提醒民眾做好防震準備。（編輯：管中維）1130522