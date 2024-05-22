卓榮泰拜會韓國瑜 盼立院支持打詐4法、花蓮災後重建

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（中央社記者賴于榛台北22日電）行政院長卓榮泰今天拜會立法院長韓國瑜，期盼立院協助福國利民法案。卓榮泰拜會後透過臉書表示，期盼立法院支持政院提出的打詐4法，以及0403地震災後重建預算。

卓榮泰今天中午在副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、副秘書長王貴蓮、發言人陳世凱等人陪同下，拜會立法院長韓國瑜、副院長江啟臣等人，雙方舉行閉門會議。

立法院近日審查國會職權行使法修正草案引起關注，卓榮泰拜會後在臉書指出，不論是昨天在議場的立法委員，或是街頭上、螢幕前的公民，都非常關注近期的法案進度，以及朝野雙方未來的關係。

卓榮泰說，感謝韓國瑜在非常短的時間內安排行政院團隊拜會，他拜會時也向韓國瑜說明，新的行政團隊沒有蜜月期，相關行動已維持在高峰期，未來將秉持「誠意溝通，人民優先」的目標，提出具急迫性、爭議少的福國利民政策，也希望立法部門能夠給予協助。

具體部分，卓榮泰今天特別拜託韓國瑜與立法委員兩件事。卓榮泰表示，詐騙猖獗，民眾深惡痛絕，行政院已經提出打詐4法，誠懇拜託立法院能儘速通過，讓行政團隊握有對付詐騙集團的利器，保障民眾的安全；另外，卓榮泰說，下午將訪視花蓮災後復原等情形，未來期待行政、立法能在預算程序上，彼此合作。

卓榮泰說，民眾會希望看到行政、立法溝通順利，中央、地方兩造團隊配合良好，這也是大家所能給台灣人民，對國家新的期待。（編輯：翟思嘉）1130522

行政院長卓榮泰（前左）22日赴立法院拜會立法院長韓國瑜（前右），由韓國瑜親自接待，兩人面帶微笑步入立法院。中央社記者王飛華攝 113年5月22日