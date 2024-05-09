政院通過打詐新4法 詐欺逾1000萬元最重關10年、3犯者禁假釋

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（中央社記者賴于榛台北9日電）行政院會今天通過打詐新4法，主要加強網路廣告平台業者與金融業者責任，同時加重詐欺刑責。未來騙愈多關愈久，詐欺金額達新台幣1000萬元以上，最重可處10年徒刑，且3犯詐欺者禁假釋，也將科技偵查手段入法。

行政院會今天通過「打詐專法」詐欺犯罪危害防制條例草案，以及科技偵查及保障法草案、通訊保障及監察法部分條文修正草案及洗錢防制法修正草案3配套修法與立法，草案將包裹送立法院審議。

打詐新4法重點之一是加重詐欺刑責，草案新增鉅額詐欺罪，詐騙金額1000萬元以上者，可處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科3000萬元以下罰金；3人共犯，或使用網路、冒名政府名義詐欺、深度偽造詐欺，有複合式詐欺手段者，可加重其刑1/2；同時在假釋部份引入三振條款，3犯詐欺入獄者，未來不准假釋。

打詐新4法重點之一是加重詐欺刑責，草案新增鉅額詐欺罪；3人共犯，或使用網路、冒名政府名義詐欺、深度偽造詐欺，有複合式詐欺手段者，可加重其刑1/2。（行政院提供）

草案也新增窩裡反條款，未來犯罪者自首後，若自動繳交所有犯罪數額，可減輕或免除其刑，而若使警察得以扣押全部犯罪所得，查獲主持操縱者，可免除其刑。

此外，由於犯罪集團大肆利用通訊軟體等犯罪，因此草案提供警方許多科技偵查手段，未來包含「M化偵查網路系統」（M化車）、GPS、熱顯像儀等都將規範可有條件使用。法務部檢察司長郭永發出席院會後記者會解釋，上述偵查手段對隱私干預愈嚴重，發動門檻愈嚴格，且絕大多數均採法官保留與救濟規定且也有資料保存及銷燬規範，民眾可以放心。

打詐新4法提供警方許多科技偵查手段，未來包含「M化偵查網路系統」（M化車）、GPS、熱顯像儀等都將規範可有條件使用。（行政院提供）

媒體詢問相關科技偵查手段不限調查詐騙案件，是否會有疑慮，行政院政務委員羅秉成出席政院會後記者會時解釋，偵防工具等有法律明訂授權，都會循法制原則處理，不會無上限使用，也不會影響一般人生活。

此次草案並未包含對通訊設備的通訊監察，羅秉成說，偵查工具沒有設備端的通訊監察力道確實會少一些，但現在相關技術、法制等都不成熟，或許未來有機會再推動。（編輯：郭無患）1130509