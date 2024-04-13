強化防詐宣導 數位部：警政署將加入111短碼簡訊

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（中央社記者蘇思云台北13日電）數位部建置111政府專屬短碼簡訊平台，以利民眾辨識公部門訊息真偽。數位部今天表示，內政部警政署預計4月中旬後將加入111短碼簡訊，未來民眾收到警政署不定期的防詐宣導簡訊，都會顯示為111號碼。

數位部去年9月底完成建置111政府專屬短碼簡訊平台，透過平台發送的簡訊號碼顯示為111，以利民眾辨識公部門資訊真偽，達到「僅此一家、別無分號」效果。

警政署過去透過3大電信業者，不定期發送防詐宣導簡訊，像是提醒民眾詐騙集團可能稱點數到期或個人資料驗證，提供短連結，呼籲民眾不要點擊連結等內容，同時也會隨著新型態詐騙手法調整宣導內容。

數位部長唐鳳指出，警政署4月將加入111簡訊。數位部指出，警政署預計4月中旬後將以111號碼來發送簡訊，這也意味未來民眾收到警政署的防詐騙宣導簡訊內容，也會顯示為111號碼，另外165反詐騙專線還是會繼續作為專線使用，兩者並不相互排斥。

截至今年2月底，根據數位部統計，包括勞工局、台水、台電、豐原醫院等65個單位的民生業務，已經發送逾546萬則111簡訊，簡訊類型包括水電繳費通知、補稅通知、罰款繳納、國民年金權益通知、門診異動等；並且已有74個單位，透過共同供應契約採購逾1911萬則簡訊。

商業短碼部分，國家通訊傳播委員會（NCC）說明，初步規劃可用長度5碼的商用短碼，發展「68XYZ」形式，提供銀行業申請短碼，不過並未強制使用，也尊重業者間的商業談判等。近期簡訊代發業者像是三竹資訊、互動資通也皆宣布提供商用簡訊短碼服務。

純網銀將來銀行先前也表示，很多人收到簡訊還是會存疑，正向看待相關做法，有機制後也有意規劃申請自屬商用短碼。（編輯：潘羿菁）1130413