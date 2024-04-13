更多編輯台推薦新聞：
寶林茶室案馬偕醫護耳尖抓住關鍵字 2小時火速鎖定邦克列酸
生活

寶林茶室案馬偕醫護耳尖抓住關鍵字 2小時火速鎖定邦克列酸

龐貝遺址出土宴會廳 精美壁畫展現古羅馬中上階級生活
國際

龐貝遺址出土宴會廳 精美壁畫展現古羅馬中上階級生活

天氣少雨東勢林場螢火蟲大爆發 每晚可見20萬隻
地方

天氣少雨東勢林場螢火蟲大爆發 每晚可見20萬隻

希臘籍女婿白楊步道助脫困 一家5口發文「致英雄」謝所有伸援的人
生活

希臘籍女婿白楊步道助脫困 一家5口發文「致英雄」謝所有伸援的人

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
數位發展部
新聞專題
數位發展部1/282
首頁 / 社會

強化防詐宣導 數位部：警政署將加入111短碼簡訊

2024/4/13 10:01（4/13 10:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北13日電）數位部建置111政府專屬短碼簡訊平台，以利民眾辨識公部門訊息真偽。數位部今天表示，內政部警政署預計4月中旬後將加入111短碼簡訊，未來民眾收到警政署不定期的防詐宣導簡訊，都會顯示為111號碼。

數位部去年9月底完成建置111政府專屬短碼簡訊平台，透過平台發送的簡訊號碼顯示為111，以利民眾辨識公部門資訊真偽，達到「僅此一家、別無分號」效果。

警政署過去透過3大電信業者，不定期發送防詐宣導簡訊，像是提醒民眾詐騙集團可能稱點數到期或個人資料驗證，提供短連結，呼籲民眾不要點擊連結等內容，同時也會隨著新型態詐騙手法調整宣導內容。

數位部長唐鳳指出，警政署4月將加入111簡訊。數位部指出，警政署預計4月中旬後將以111號碼來發送簡訊，這也意味未來民眾收到警政署的防詐騙宣導簡訊內容，也會顯示為111號碼，另外165反詐騙專線還是會繼續作為專線使用，兩者並不相互排斥。

截至今年2月底，根據數位部統計，包括勞工局、台水、台電、豐原醫院等65個單位的民生業務，已經發送逾546萬則111簡訊，簡訊類型包括水電繳費通知、補稅通知、罰款繳納、國民年金權益通知、門診異動等；並且已有74個單位，透過共同供應契約採購逾1911萬則簡訊。

商業短碼部分，國家通訊傳播委員會（NCC）說明，初步規劃可用長度5碼的商用短碼，發展「68XYZ」形式，提供銀行業申請短碼，不過並未強制使用，也尊重業者間的商業談判等。近期簡訊代發業者像是三竹資訊、互動資通也皆宣布提供商用簡訊短碼服務。

純網銀將來銀行先前也表示，很多人收到簡訊還是會存疑，正向看待相關做法，有機制後也有意規劃申請自屬商用短碼。（編輯：潘羿菁）1130413

延伸閱讀
數位部鎖定4大技術驗證 打造數位信任生態系NCC：民營銀行可申請商用短碼防詐 機制有望4月上路111政府簡訊發送逾432萬則 通知水電繳費補稅等數位部打詐邀Google、Meta等業者開會 17日討論AI評測
數位發展部
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
數位部打詐邀Google、Meta等業者開會 17日討論AI評測
172.30.142.99