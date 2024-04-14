無人機資安實驗室成立滿週年 22機型通過資安檢測

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（中央社記者蘇思云台北14日電）數位部今天表示，去年3月成立「無人機資安聯合驗測實驗室」，1年來已協助國內13家無人機廠商、22種無人機機型通過產品資安檢測，其中包含多款軍用商規機型，另外也提供補助方案，每款無人機補助4成的資安檢測費用。

無人機被廣泛用在軍事、物流、商用、測量、農業、消防救災及展演等用途，伊朗稍早發動無人機和飛彈襲擊以色列，也讓無人機資安議題愈顯重要。

數位部政務次長李懷仁今天率數位部團隊赴財團法人電信技術中心（TTC）位在高雄路竹的「無人機資安聯合驗測實驗室」，視察國內遙控無人機資安檢測推動現況。

數位部去年3月1日推動民間資安業者籌組成立「無人機資安聯合驗測實驗室」，成立時共有4家資安檢測實驗室參與，截至今年3月底止已擴增為5家，包含TTC、中華國際資安、安華聯網科技、鑑智實相科技股份有限公司及財團法人台灣商品檢測驗證中心，後續也不排除再擴增新的實驗室。

數位部表示，「無人機資安聯合驗測實驗室」的資安檢測推動方向，重點包含產品系統安全、軟體安全、通訊安全、韌體安全等面向驗測，希望協助台灣無人機產業全面導入產品資安。實驗室成立1年來，已協助國內13家無人機廠商、22種機型無人機通過產品資安檢測，另外有13種機型持續進行測試中。

目前包含軍用商規無人機、重量在2到25公斤的無人機，除了單機本身的資安檢測外，若要群飛展演，因為涉及機群連結通訊網路，也必須進行場域資安檢測。數位部表示，通過檢測的無人機包含多款軍用商規機型，並完成多件無人機群飛系統資安檢測。

電信技術中心資安組主任王慶豐受訪時表示，無人機產業正在萌芽發展，整體聯合實驗室檢測量能每個月可達90幾款，檢測量能目前遠大於送測數量。

王慶豐指出，資安等級區分成初階、中階及高階，先前公告的檢測費用分別為新台幣8萬元、16萬元、32萬元，後續回歸市場機制，由實驗室自行定價。李懷仁也補充說明，數位部也有補助方案，每款無人機補助4成的資安檢測費用。

媒體關注無人機零件是否可能要全面「國產化」，李懷仁表示，無人機資安主要是要求安全性，零組件要看是否涉及核心系統等，但是不是零件要全面國產化，會由經濟部來制定相關規範。

此外，TTC去年11月28日也成為世界知名的第三方專業檢測認證機構德凱集團在全球首家認可的無人機授權測試實驗室，未來可透過TTC幫助國內無人機廠商取得國際認證、接軌國際，提高無人機產業快速拓展海外市場。（編輯：楊凱翔）1130414