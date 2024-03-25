網路AI生成內容多 數位部：各國擬朝揭露方向走

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（中央社記者蘇思云台北25日電）數位部今天表示，YouTube最近推出影片揭露AI內容標籤的政策，以利外界加強判斷。觀察美國、歐盟跟人工智慧相關法規，對於AI生成內容，會往強制加上標籤揭露等方向來做，台灣AI基本法草案也有相關討論。

立法院財政委員會今天邀行政院主計總處、金管會、國家通訊傳播委員會（NCC）、法務部、內政部、數位部就「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」預算執行情形與成效進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委吳秉叡質疑，目前人工智慧技術蓬勃發展，網路上也出現很多深度偽造影片，擔心會不會司法單位難以辨識、未來防詐工作如何因應技術調整，也質疑AI生成內容民眾很容易受騙。

法務部常務次長黃謀信表示，未來法院也會委託更專業的人去做鑑識，調查局也有針對AI偵蒐能力、分析工具進行採購，整體而言，希望透過人員訓練、技術與設備提升，來提升AI犯罪鑑識能力。

數位部政務次長李懷仁表示，技術面來看，各國包含美國、歐盟與人工智慧相關的法規等，對AI生成內容，開始會往強制加上標籤等方向。如果是AI所生成的內容，必須加上標籤足以讓外界辨識，包含說明來源、製作方向等，台灣的AI基本法草案也有類似討論。

李懷仁說明，數位部目前參與打詐專法部分，也討論到人工智慧生成內容如果用在網路廣告，也要強制揭露。Google旗下影音平台YouTube最近也揭露AI內容標籤上線的政策，如果不揭露，可能下架影片。

至於網路內容不揭露AI生成會有什麼罰則，李懷仁表示，打詐專法的罰則都還在跟各部會討論。以YouTube政策來說，目的主要是外界知道資訊來源、以利加強判斷，沒有針對內容另外做限制。（編輯：張均懋）1130325