全球系統整合商大會 數位部見證簽署9項MOU

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北19日電）數位部今天舉行2024全球系統整合商大會（WSIC），攜手產業公協會，行銷台灣數位科技解決方案，會中也見證多家業者分別跟越南、馬來西亞、日本、泰國、杜拜、阿拉伯等國廠商簽署9項合作備忘錄（MOU），協助台灣產業跨國落地。

數位部今天在南港展覽館2館舉辦2024全球系統整合商大會，由數位部政務次長李懷仁歡迎海內外代表參與，共有百餘名國內外數位科技應用廠商、產業公協會、各國代表團參與會議。

數位部數位產業署今天發布新聞稿表示，今年全球系統整合商大會以「數位 x 永續 系統整合RISE」為主題，涵蓋數位轉型與永續發展、系統整合跨國合作、數位服務全球夥伴關係等主軸，也邀請來自菲律賓、印尼及越南等國公協會，針對各自的智慧需求與解決方案進行專題討論。

數產署指出，會中由李懷仁見證騰雲科技、鑫蘊林科、柯極互動、慧誠智醫、展綠科技、金箍棒、聯潤科技、甫田科技、資策會，分別與越南、馬來西亞、日本、泰國、杜拜、阿拉伯等國廠商簽署9項合作備忘錄（MOU），促成雙方合作平台，協助台灣產業跨國落地。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李懷仁致詞時提到，協助台灣廠商數位科技應用輸出國際一直是政府重要工作之一，數位部將持續運用以大帶小、軟硬整合的策略，協助優秀的智慧應用解決方案走向國際。數位部積極建構系統整合與數位服務國際鏈結的平台，「全球系統整合商大會」也彰顯台灣數位科技應用解決方案輸出國際的成效。

全球系統整合商大會是台灣數位科技應用輸出的合作平台，今年為第6年舉辦，有8個海外單位合作辦理，數位部強調，將持續協助將台灣的智慧系統整合方案推向國際，發展具台灣價值的跨域服務。（編輯：張若瑤）1130319