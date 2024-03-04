黃天牧示警虛擬資產4風險 研議基金代幣化可行性

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（中央社記者謝方娪台北4日電）金管會2023年經行政院指定為虛擬資產主管機關，已委外研究專法，今年9月研究結果將出爐。不過，金管會主委黃天牧示警，虛擬資產存在無內在價值等4大風險，金管會已在思考實質資產代幣化可行性，研擬以基金代幣化作為研究開頭。

金管會2023年經行政院指定為具金融投資或支付性質的虛擬資產主管機關，採指導原則與自律規範先行，並委外研究制定虛擬資產專法可行性，研究結果預計今年9月出爐。

民進黨立委吳秉叡今天在立法院財政委員會上關注虛擬資產高風險議題，黃天牧答詢時表示，國際間監理機關看法，均認為虛擬資產有相當風險及投機性，但因投資人青睞虛擬資產的預期高漲幅、大量投資，各國監理機關均朝強化監理發展。

黃天牧直言，必須注意虛擬資產無內在價值、波動性極高、虛擬資產平台有風險、錢包管理面有顧慮等4大特性，金管會已在2023年9月發布虛擬資產指導原則，希望投資人若真的有意投資，先弄清楚商品風險，並評估自身風險承擔能力。

黃天牧也呼籲，若投資人評估願意承擔風險、有意投資虛擬資產，應至有向金管會完成申報洗錢防制法遵聲明的幣商投資，現在有不少境外幣商及未經核准的個人幣商，投資人最好不要透過此類平台投資。

吳秉叡詢問，現在美國正在推實質資產代幣化（RWA,Real World Assets），金管會是否可思考類似政策方向，若提供更多元投資管道，有望發揮替代效果，避免投資人一窩蜂往高風險虛擬資產湧進。

黃天牧透露，這也是金管會正在思考的重要政策，外界對虛擬資產的關注，除了投資上可能出現的漲幅外，還有虛擬資產和區塊鏈未來發展的連結；金管會觀察國際趨勢，如美國及新加坡重點都放在RWA，即有實質經濟價值的金融資產透過區塊鏈數位代幣化，這是各國金融監理機關目前都在注意的發展。

黃天牧提到，半年前金管會已開始重視金融資產代幣化議題，這與虛擬資產管理方向不同，虛擬資產是從投資人保護著手，實質資產代幣化則是著墨區塊鏈發展；在今年新春記者會上，金管會已釋出政策方向，證期局及相關公會均已啟動基金代幣化研究，今年下半年將有研究結果出爐。

黃天牧說，金管會會朝實質資產代幣化處理、研究，因RWA可整合虛實，將和實質經濟連結的資產透過去中心化金融成為數位代幣，具有可分割得很細、易於交易、可隨時跨域清算等優勢。

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但他也指出，美國及新加坡對金融資產代幣化都處於試驗性質，因有可能會產生金融穩定顧慮，距離真正商業化商品問世還需要一段時間；金管會將密切關注國際重要國家推動情形、監理架構及商品面，希望將來有機會能推出金融資產代幣化商品。

黃天牧強調，「金管會在此議題上會非常重視，採積極態度推動」，現階段預計先以基金代幣化作為開頭去研究可行性。金管會證期局副局長高晶萍接受媒體聯訪時補充，基金代幣化牽涉技術面、業者意願、產品設計等面向，目前在蒐集資料中，可行性研究結果今年將會出爐。（編輯：楊蘭軒）1130304