新壽盼監理寬容 黃天牧：新光經營團隊應先有作為

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（中央社記者謝方娪台北4日電）新光金旗下新光人壽資本不足，先前向金管會爭取監理寬容，希望新壽死利差互抵責任準備金可計入自有資本。金管會主委黃天牧今天直言，此項提議並無正當性，經營團隊應先提改善清償能力方案，而非逕自先要求寬容。

新光金兩派股東相爭，自2023年董事改選再延燒到新壽增資。新光金創辦人吳東進主張，新光金應先辦理現金增資進而增資新壽，改革派股東主張金控現增應是最後選項，新經營團隊已規劃先透過其餘子公司盈餘上繳及發債等強化新壽資本。

黃天牧今天列席立法院財政委員會，民進黨立委郭國文質詢時，關注新壽對金管會3年各現金增資新台幣70億元承諾延遲；黃天牧表示，金管會已在1月下旬發函新壽，新壽2月下旬回函提出增資計畫，金管會正在研究、處理中。

黃天牧指出，3年各現金增資70億元，是原經營團隊對金管會保險局的承諾，但這和新壽今年6月底資本適足率（RBC）要回升至200%，還有距離；郭國文追問差距多少，黃天牧回答，要看新壽自己的經營績效。

黃天牧表示，保險局和銀行局均有不斷與新壽及新光金溝通，目前處在監理溝通階段，還沒依保險法143條之6採取限制資金運用範圍等強化監理措施，「要看新壽整體增資表現」。

新光金先前曾爭取希望新壽死利差互抵責任準備金可計入自有資本，遭保險局否決，黃天牧今天直言，此項提議並無正當性，2000年初因低利率環境造成保險公司困境，金管會提出權宜措施，讓保險公司可以「死差益」與「利差損」互抵，這筆責任準備金應是保戶的錢，應以保戶為前提，而非分去解決公司資本問題。

黃天牧表示，現在經營團隊必須自己提出能夠改善公司清償能力的相關方案，主管機關才會考量其他措施，而非逕自要求主管機關先提寬容，「這和其他業者作法是不一樣的」。

郭國文詢問，金管會目前態度是否為短期內新光經營團隊應自救，不可能提監理寬容措施；黃天牧表示，先針對原經營團隊許下的每年70億元現金增資承諾，及今年6月底RBC回升至法定標準200%提出可行計畫，其他再說。

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郭國文追問，若新壽均沒有達成，金管會如何處理；黃天牧強調，會是什麼情況無法預測，但金管會將依法辦理。

保險業2023年底經會計師查核簽證的RBC，將在3月底出爐，根據業者自結數，2023年底新壽仍屬資本不足、三商美邦人壽屬資本顯著不足。金管會保險局長施瓊華表示，三商壽有提出財務業務改善計畫，除了現增外，還有出售不動產、洽策略投資人等，且三商壽每次現增計畫均有達成。（編輯：楊凱翔）1130304