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黃天牧：台股穩健有基本面 但要留意通膨等4變數

2024/3/4 16:33（3/4 17:48 更新）
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台北股市4日開高走高，收盤漲369.38點，為19305.31點，漲幅1.95%，成交金額新台幣4853.83億元。中央社記者張皓安攝 113年3月4日
台北股市4日開高走高，收盤漲369.38點，為19305.31點，漲幅1.95%，成交金額新台幣4853.83億元。中央社記者張皓安攝 113年3月4日
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（中央社記者謝方娪台北4日電）台股今天氣勢如虹，收盤站穩萬九大關，金管會主委黃天牧表示，台股穩健有基本面，去年受惠人工智慧（AI）產業等挹注台股動能，今年AI產業基本面也被看好，但還是要留意國際地緣政治、通膨等4大變數，謹慎以對。

台股今天開高走高，電子權值股台積電衝上725元歷史新天價，網通等族群多檔個股漲停，加權指數盤中觸及19333.39點續寫新高，終場收在19305.31點，大漲369.38點，漲幅1.95%。

黃天牧今天赴立法院財政委員會業務報告並備詢，國民黨立委賴士葆關注，台股大漲衝萬九，是否意味已進入牛市；國民黨立委林德福則提到，2023年台股大漲近3成，是否僅特定族群、少數股票受惠。

黃天牧表示，2023年AI相關產業發展挹注台股動能，今年AI產業基本面也被外界看好，但市場仍存在國際間地緣政治、美國調整利率時間、通膨、美中貿易戰等4變數，還是要謹慎以對。

黃天牧提到，黑天鵝無法預估，至於已知的灰犀牛，必須好好預防；面對綠天鵝（氣候變遷風險），黃天牧則認為上市櫃公司均已有規劃相關作業，基本上相對穩健。

台股2023年漲幅達26.8%，居亞洲第2、成績僅次日本，黃天牧表示，台股表現反應基本面，但金管會近年注意到有些優質股票交易相對沒那麼熱絡，因此推出股票造市制度，提供券商誘因，對優質但交易相對不熱絡的股票提供流動性。黃天牧說，他希望台股能均衡發展，各類優質股票都能有較高交易量。

黃天牧指出，經歷30年發展，台灣證券交易市場結構由半導體電子占一半，反映產業結構變化；現在半導體電子股在帶動台股上漲有一定功能，但金管會期待其他產業類股，包括綠能、生技、數位等創新股票也都能得到投資人青睞，在台股表現中獲益。

黃天牧表示，今年截至3月1日止，台股成交量相比去年同期有提高，反映的是基本面、投資人對台股的信心；至於台股是否進入牛市，黃天牧表示，監理機關不適合判斷牛市或熊市，但台股有基本面是事實，國際政經情勢多變，仍要審慎以對。

黃天牧說，目前台股本益比為21.17倍，仍算穩健，是否要投資由投資人決定，身為監理機關，他重申台股有基本面，但投資人應注意風險。（編輯：楊凱翔）1130304

#金管會
#黃天牧
#台股
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