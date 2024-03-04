台股收19305點寫9大亮點 法人：多頭格局延續

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北4日電）台股今天大漲369.38點，收在19305.31點，創下盤中新高、收盤新高、首次站穩萬九、成交金額今年單日第2大、櫃買指數創23年新高、盤中出現16檔千金股、台積電寫新天價、外資單日買超為史上第14大等亮點。

此外，自2月15日龍年開紅盤以來，台股在12個交易日中，多達9天在盤中或收盤創新高，為歷來罕見。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電話採訪表示，去年美股費城半導體指數漲60%以上，今年還是續漲，代表市場把所有資金都集中在電子族群，加碼人工智慧（AI）相關股票，帶動台積電美國存託憑證（ADR）1日大漲逾4%。

儲祥生認為，台股站穩萬九大關之後，多頭格局仍延續，將以AI為主軸上攻，其他類股可望啟動落後補漲行情，大盤有機會挑戰2萬點。

台股今天多頭氣勢旺盛，開盤後直衝萬九大關，在權值股台積電領軍下，電子類股點火上攻，加權指數盤中創19333.39點歷史新高，終場收19305.31點，續寫收盤新高，大漲369.38點，漲幅1.95%，收盤首次站穩萬九。

台股今天成交金額新台幣4853.83億元，為今年以來單日第2大，僅次於2月15日的4926.95億元。

外資及陸資今天買超368.78億元，為史上第14大量，買超第1名為復華台灣科技優息5.72萬張，第2名為台積電5萬張，第3名為鴻海2.65萬張。

代表中小型股的櫃買指數今天收在252.74點，上漲1.37點，漲幅0.55%，改寫逾23年新高。

高價股今天獲資金青睞，散熱股王健策受惠於人工智慧（AI）伺服器題材，早盤突破千元大關，最高報1005元，台股盤中出現「16千金」盛況；不過健策尾盤賣壓出籠、收在980元，與弘塑、鈊象並列為逾900元的3檔準千金股。

晶圓代工廠台積電受惠於AI題材持續發酵，今天股價表現強勁，終場收在725元、創新天價，漲幅5.22%，市值上看新台幣18.8兆元。（編輯：黃國倫）1130304