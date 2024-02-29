台股開低收盤創新高 法人：漲多宜先觀察美股

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北29日電）台股今天開低震盪走高，收在18966.77點，創收盤新高。法人認為，台股氣勢強，但漲幅已大，美股將成影響盤勢關鍵。

加權指數終場收在18966.77點，上漲112.36點，漲幅0.6%，成交值新台幣4168.56億元，加計盤後交易約4270.24億元；台股2月上漲1077.21點。

華南投顧董事長儲祥生接受電訪表示，台股早盤拉下來還能夠再漲，代表氣勢夠強，在外資今天買超情況下，只要美股維持強勢格局，外資仍有機會再加碼台股，帶動台股往上衝。

儲祥生直言，台股基本面佳，市場期待台積電CoWoS先進封裝產能倍增，迎合人工智慧（AI）市場需求，即便產能真如預期，但AI概念股漲幅已大，近日呈「匍匐前進」態勢，畢竟許多AI概念股已漲一大段，促使近日買盤縮手。

他說，台股近日輪動快速，資金尋找落後補漲股，寄望下半年PC、手機大賣，但唯一的隱憂就是股價漲幅已大；雖然美國聯準會（Fed）降息時點市場已預期延後，但美國10年期公債殖利率達4.23%，應觀察美國聯準會3月利率會議對降息幅度的預期。

三大法人合計買超78.41億元，其中自營商買超55.85億元、外資及陸資買超31.37億元，投信則賣超8.81億元。

外資買超前10名集中在金融、傳產股，其中買超開發金1萬5394張居冠，其次依序為富邦越南、國泰智能電動車、大亞、臺企銀、康舒、元大滬深300正2、長榮、長榮航、萬海。

外資賣超前10名以電子股為主，其中聯電賣超1萬5986張最多，台積電則排到賣超第20名，華泰、群創、仁寶、緯創、鴻海等電子股也名列外資賣超前10名。（編輯：張均懋）1130229