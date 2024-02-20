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台股創新高 後續觀察台指期結算及輝達財報

2024/2/20 19:30
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（中央社記者潘智義台北20日電）台股今天開低走高，盤中高點18756.33點，創歷史新高，收盤18753.16點，也創收盤新高。法人認為，明天台指期是否拉高結算，以及後續輝達（Nvidia）財報將成短線指標。

加權指數終場收在18753.16點，上漲117.36點，漲幅0.63%，成交值新台幣3522.73億元，加計盤後交易約3598.13億元。

三大法人今天合計買超51.8億元，其中外資及陸資買超63.78億元、自營商買超2.47億元，投信賣超14.45億元。

華南投顧董事長儲祥生接受電訪表示，台股短線只剩輝達（Nvidia）公布財報較具影響，將左右AI股表現，但因股價已漲一大段，仍需新的動能挹注。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，由於台股今天走高，已有拉高結算味道，若台指期明天結算當天，外資持續回補，仍有機會上演拉高結算戲碼，但結算後走勢須再觀察。

外資買超前10名除前2名為指數股票型基金（ETF）外，以長榮買超1萬1113張最多，依序為群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、長榮、中信金、統一、聯電、中信中國高股息、華通、富邦金、鴻海。

外資賣超前10名以電子股居多，依序為群創、緯創、大同、廣達、華邦電、康舒、復華富時不動產、寶成、華泰、華東。（編輯：張均懋）1130220

#儲祥生
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