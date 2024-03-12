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台積電跌12元 台股開低震盪走高越過19800點

2024/3/12 11:08（3/12 11:23 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北12日電）美國科技股下跌，台積電連動，盤中下跌12元，但廣達等權值股上揚，且中小型股反彈，帶動台股今天開低震盪走高，越過19800點，高低震盪逾158點。

到10時37分止，加權指數漲96.79點至19822.87點，成交值新台幣2401.84億元。

權值股晶圓代工雙雄台積電盤中低點754元，下挫12元；聯電在平盤51.6元上下徘徊；IC設計大廠聯發科下挫35元至1190元；高價股世芯-KY盤中也跌破季線3719元至3620元。廣達則上漲5元至254.5元。

散熱元件股雙鴻盤中站上漲停板690元；3C電子產品股奇鋐飆漲9.74%至642元。

受惠美國網路基建題材，機電股華城盤中震盪走高，漲6.61%至548元；網通股光環勁揚8.81%至39.5元。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，台積電回檔，市場傳出因未來電價上漲，預期恐影響2%獲利。雖然台積電壓盤，聯發科下挫，但權值股鴻海、廣達盤中上漲，大型股輪動且中小型股上揚，代表市場氣氛不悲觀。

廖健佑從技術面分析，台積電短線漲勢凌厲，但留下3個缺口，現階段下跌，若下探700元補第3個缺口，則不利盤勢，後續也需觀察量縮反彈的中小型股是否仍有表現。（編輯：郭無患）1130312

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