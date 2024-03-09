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台積電傳獲美逾50億美元補助 專家：還可爭取更多

2024/3/9 19:07（3/9 19:26 更新）
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外媒報導，台積電將獲超過50億美元美國聯邦資金，用於台積電亞利桑那州廠區晶片生產。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
外媒報導，台積電將獲超過50億美元美國聯邦資金，用於台積電亞利桑那州廠區晶片生產。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）外媒報導，台積電將獲超過50億美元（約新台幣1571.5億元）美國聯邦資金，用於台積電亞利桑那州廠區晶片生產。專家分析，相較日本和德國政府對台積電設廠的補助金額與比重，台積電亞利桑那州廠爭取美國政府補助金額及比重，仍有更多成長空間。

彭博（Bloomberg）今天引述知情人士報導，台積電將獲得逾50億美元美國聯邦資金，用以支援亞利桑那州晶片生產計畫。

知情人士指出，這項撥款尚未定案，目前也不清楚台積電是否會利用2022年通過的「晶片法」（Chips and Science Act）的貸款和擔保。

外媒引述台積電聲明表示，台積電在與美國政府，就獎勵金進行具成效的討論中，一直取得穩步進展。美國商務部和白宮則未置評。

台積電亞利桑那州第1座晶圓廠2021年開始興建，預計2025年上半年量產4奈米製程晶圓，亦規劃3奈米製程，至今仍未獲得補助；2022年12月，台積電在亞利桑那州設廠的投資規模，提高至400億美元（約新台幣1.26兆元）。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真接受記者電訪分析，若美國政府透過晶片法案對台積電補助，是個好的開始，從外電報導所釋出補助金額看，台積電應該還有爭取更多補助金額的機會。

劉佩真指出，台積電在美國亞利桑那州廠區投資金額達400億美元，若此次外電報導美國政府對台積電補助金額規劃超過50億美元，占台積電投資比重超過12.5%。

若與日本和德國政府對台積電的補助相比，劉佩真表示，日本政府對台積電熊本一廠補助比重達38%，對台積電熊本2廠補助比重超過4成，德國政府對台積電合資德勒斯登廠補助超過50%。

外媒先前報導美國政府將對英特爾（Intel）補助金額超過百億美元，劉佩真指出，台積電亞利桑那州廠未來獲補助金額以及比重，仍有更多成長空間。

劉佩真表示，台積電布局美國，除了響應美國政府製造業回流的政策，亦積極強化在地供應鏈，並在美國建立先進晶圓製程，台積電在美相關布局，也有利爭取美國更多補助金額。

台積電日本熊本廠JASM今年2月24日開幕，熊本1廠投資規模86億美元（約新台幣2704億元），預計今年第4季量產12奈米、16奈米、22奈米及28奈米晶片；台積電並計劃今年底開始興建熊本第2座晶圓廠，2027年底量產，增加提供6奈米、7奈米及40奈米製程技術。

日本政府決定最多補助台積電熊本1廠4760億日圓（約新台幣1018億元），並拍板補助7320億日圓（約新台幣1565億元）興建2廠。台積電熊本2廠與熊本1廠加起來設備投資額約3兆日圓（約新台幣6414億元），日本政府的補助金達1.2兆日圓（約新台幣2566億元）。

2023年8月台積電決議投資德國子公司ESMC，在德勒斯登（Dresden）建廠，ESMC總投資金額超過100億歐元（約新台幣3440億元），德國政府同意提供50億歐元（約新台幣1720億元）補貼，目標今年下半年建廠，2027年底開始生產。（編輯：黃國倫）1130309

#劉佩真
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