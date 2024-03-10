銀行業寫史上最強單月獲利 1月稅前淨利近600億元

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（中央社記者謝方娪台北10日電）金融業繳出「開門紅」亮眼成績單。金管會統計，今年1月金融三業稅前淨利賺破千億大關，較2023年同期大幅成長1.9倍，其中銀行業更寫下史上最強單月獲利，稅前淨利達新台幣599.8億元。

金管會公布，因本國銀行手續費淨收益、投資及其他淨收益雙雙成長，推升今年1月銀行業稅前淨利達599.8億元，年增18.2%。保險業則轉虧為盈，1月稅前淨利達347億元，證券期貨投信業受惠資本市場表現，單月稅前淨利達113.39億元，年增73.72%。

合計今年1月金融三業稅前淨利衝破千億大關、達1060.19億元，相比2023年1月僅賺365.47億元，年增高達1.9倍，獲利動能強勁。

金管會銀行局副局長林志吉說明，今年1月銀行業稅前淨利近600億元，不僅創歷年同期新高，亦是史上單月新高，其中本國銀行稅前淨利546.1億元，年增20.5%，獲利貢獻比達91%。

保險業方面，2023年1月因新台幣強升，壽險業出現匯損，導致單月稅前虧損達219億元，今年1月新台幣重挫5.66角，助攻壽險業出現兌換利益，單月稅前淨利達318億元，轉虧為盈。

產險業則受惠業務承保利益及財務投資利益雙雙成長，單月稅前淨利達29億元，年增1.42倍。

證券期貨投信業1月合計稅前淨利達113.39億元，其中以證券商獲利貢獻比達78%最高。因經紀業務手續費收入成長，推升券商1月稅前淨利達88.72億元，年增83.91%。

期貨商單月稅前淨利6.78億元，年增69.5%，除了交易量增加帶動經紀業務手續費收入成長外，也因銀行存款利率上升，客戶保證金存款利息收入隨之增加。

投信業1月稅前淨利17.89億元，年增37.3%，主因基金資產管理規模持續擴大，帶動基金經理費收入成長所致。（編輯：林淑媛）1130310