助銀行深耕財管2.0 獲金管會2次續辦同意可永久開辦

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（中央社記者謝方娪台北7日電）現行規定，銀行財管2.0執照3年一期，若銀行有意續牌，屆滿前半年須申請續辦。金管會決議鬆綁程序，未來若銀行獲2次續辦同意，即可永久開辦，不必再向金管會申請續牌，有望助銀行深耕高資產財管市場。

金管會2020年8月7日訂定「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」，放寬銀行對資產達新台幣1億元以上的高資產客戶提供多元化金融商品及顧問諮詢服務，俗稱「財管2.0」。

辦法規定，銀行自取得金管會核准日起算3年為辦理期限，並應在辦理期限屆滿6個月前向金管會申請續辦。金管會今天宣布鬆綁銀行續牌審核程序，若銀行獲得第2次續辦同意，將可永久開辦，不必再向金管會申請續牌許可。

金管會銀行局副局長林志吉在例行記者會說明，考量當銀行申請第2次續辦時，已辦理財管2.0業務逾5年半，累積相當辦理經驗，為兼顧監理需求及業者辦理業務的長期規畫，金管會決議鬆綁第2次續辦年限，回歸一般業務監理，銀行後續無須再申請續辦。

舉例而言，首波於2020年12月獲得金管會核發財管2.0執照的銀行有3家，包括中信銀、上海銀及兆豐銀，均在2023年獲得金管會同意續辦3年，3家銀行若有意繼續深耕財管2.0業務，必須在2026年6月底前申請二次續辦，屆時若獲得核准，即可永久開辦財管2.0業務。

第2波於2021年5月獲得金管會核發財管2.0執照的銀行有4家，包括國泰世華銀、一銀、合庫及瑞銀台北分行，其中，除了瑞銀台北分行外，均已取得金管會首次續牌同意。林志吉表示，目前正積極審核瑞銀台北分行續牌申請案，應很快會有結果。

看見台灣高資產市場潛力，近年11家銀行陸續搶進財管2.0業務，截至今年1月底止，金管會已核准11家銀行開辦財管2.0，並有10家正式開辦，經銀行審核通過成為高資產客戶合計7328人，月增3.91%，高資產客戶管理資產規模（AUM）達8808億元，月增2.77%。

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11家獲准開辦財管2.0的銀行包括中信銀行、兆豐銀行、上海銀行、國泰世華銀行、第一銀行、合作金庫、瑞銀台北分行、玉山銀行、台北富邦銀行、元大銀行及華南銀行，其中華銀預計今年第2季正式開辦財管2.0業務。

林志吉提到，金管會已收到1家銀行新申請開辦財管2.0業務，目前正審核中；根據目前掌握，應至少還有1家銀行將在今年下半年遞件申請，但實際時程仍回到銀行對市場的判斷及營業計畫書的相關準備而定。（編輯：潘羿菁）1130307