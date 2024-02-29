近3個月第2起挪用客戶資金 國泰世華銀挨罰800萬

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（中央社記者謝方娪、蘇思云台北29日電）國泰金旗下國泰世華銀行先前接獲客戶反映，發現蘭雅分行前櫃員涉挪用客戶款項，經清查共61名客戶受影響，金管會對此開罰國泰世華銀新台幣800萬元。此為2023年12月以來國泰世華銀第2案因理專或行員挪用客戶款項挨罰。

國泰世華銀表示，在知悉本案後，行內第一時間主動清查可能受影響客戶，以確保客戶權益，並向主管機關通報重大偶發事件；國泰世華銀並已解僱涉案員工，將全力追究該員法律責任。

國泰世華銀指出，針對金管會裁罰將虛心檢討，針對缺失事項持續改善並落實相關管控措施，嚴格要求員工恪遵相關法令及規範。

國泰世華銀蘭雅分行前交易櫃員因投資失利急需用錢，自2022年12月至2023年6月間挪用客戶款項，包括擅自以客戶印鑑多蓋取款憑證取款，將客戶資料重建於自己存摺磁條，再偽冒客戶簽名取款，及透過代收信用卡款或房屋稅款未即時入帳等手法進行挪用。

經清查，此案受影響客戶數共61人，總挪用金額達430萬元。

此案國泰世華銀未落實執行磁條重建覆核機制、未落實執行代收稅款章戳保管及代收信用卡款作業程序、未確實督導員工遵守行為準則，對於國泰世華銀未確實執行內控制度，違反銀行法及內控內稽辦法規定，金管會今天宣布開罰800萬元罰鍰。

同時，金管會提出二大監理要求，第一，要求國泰世華銀增加0.16倍作業風險資本計提；第二，要求國泰世華銀依銀行公會規定，將此案例態樣傳送至銀行公會網站專區揭露，並依銀行公會「銀行業違法失職人員資料報送作業要點」規定，報送此案違法失職人員。

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金管會銀行局副局長林志吉在例行記者會說明，2022年至2023年間國泰世華銀已因ATM當機、系統出包及理專行員不當挪用客戶款項，合計遭要求增加0.52倍作業風險資本計提，若再加計此案，增提倍數將達0.68倍。

林志吉指出，此案金管會要求國泰世華銀增加0.16倍作業風險資本計提，會使國泰世華銀普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率降低0.11個百分點至0.15個百分點不等，若國泰世華銀要維持原有資本適足率水準，必須增加31億元資本。（編輯：林淑媛）1130229