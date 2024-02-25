更多編輯台推薦新聞：
圖輯／台灣燈會重返台南黑熊也來作伴 新北龍形主燈震撼盤旋
生活

圖輯／台灣燈會重返台南黑熊也來作伴 新北龍形主燈震撼盤旋

一週大事／韓國醫師罷工恐釀公衛危機 醫學院擴招為何引發不滿？
生活

一週大事／韓國醫師罷工恐釀公衛危機 醫學院擴招為何引發不滿？

輝達市值暴增 美財經名嘴讚黃仁勳比馬斯克有遠見
國際

輝達市值暴增 美財經名嘴讚黃仁勳比馬斯克有遠見

高美館30週年跨國合作 畢卡索安迪沃荷等35位大師真跡6月展出
文化

高美館30週年跨國合作 畢卡索安迪沃荷等35位大師真跡6月展出

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

准高資產客戶外幣資產質借？金管會第3季完成研議

2024/2/25 09:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北25日電）銀行陸續進軍國內高資產財管市場，截至今年1月底止，銀行財管2.0高資產客戶數及AUM雙雙保持3%以上月增率。金管會正研擬開放高資產客戶以外幣金融資產質借，向銀行辦理外幣融資，預計今年第3季完成研議。

金管會2020年8月推出「媲美星港」財管2.0方案，開放銀行及券商申請辦理資產超過億元高資產客戶業務。

金管會銀行局揭露，目前共11家銀行獲准開辦財管2.0業務，截至今年1月底止，有10家銀行已正式開辦財管2.0業務，審核通過億級以上高資產客戶數合計達7328人，月增3.91%，高資產客戶資產管理規模（AUM）達新台幣8842億元，月增3.16%。

金管會銀行局副局長林志吉分析，因開辦財管2.0的銀行家數持續增加，加上銀行透過開發商品及培訓人才等持續推展業務，有助財管市場發展。

觀察高資產客戶AUM資產配置組合變化，存款占比49.9%，月減1.4個百分點；保險占比持平於12.5%；基金占比11.9%，月增0.1個百分點；債券占比12.1%，月增0.5個百分點；境外結構型商品占比6.8%，月增1個百分點。

從個別銀行檢視，中信銀高資產客戶AUM達1792億元、高資產客戶數1756人，續奪雙料冠軍；兆豐銀高資產客戶AUM達1698億元、高資產客戶數1384人，續雙拿亞軍；第3為合庫銀，高資產客戶AUM為1499億元、高資產客戶數為1264人，續居第3。

金管會證期局則公布，截至今年1月底止，共8家券商獲准開辦高資產業務，自開辦業務起累計交易金額達1517億元，月增高達7.44%，累計客戶數合計達857人，月增4.51%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

券商主要透過複委託、財管及自營辦理高資產客戶業務，其中複委託累計交易金額達1422億元、占比高達94%，財管及自營累計交易金額分別為50億元及45億元，占比各為3%。

觀察個別券商高資產業務累計交易金額，由永豐金證以723億元拿下冠軍，其次為國泰證的487億元，第3為兆豐證207億元。若以累計客戶數排序，永豐金證以353人續奪冠軍，第2名為兆豐證的172人，國泰證以139人居第3。（編輯：潘羿菁）1130225

#林志吉
#金管會
#金管會銀行局
#永豐金證
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.207