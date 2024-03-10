電價4月調漲箭在弦上 半導體等逾50億度超級大戶漲最大

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（中央社記者曾智怡台北10日電）台灣住宅、工業電價長年居全球排名後段班，為穩定台電財務，4月電價調漲箭在弦上；其中，產業用電除會以產業別用電情形做不同幅度調整，年用電量逾50億且連兩年用電成長的「超級大戶」調幅最高，如半導體業，但會排除連兩年用電衰退產業，如面板、石化、鋼鐵業。

台電虧損大洞亟待填補，否則將瀕臨資不抵債困境，4月起民生、產業電價調漲可能性高。根據經濟部研擬方向，民生用電方面，考量最低段電價幾乎未曾調漲、甚至降價3次，為讓330度以下電價回歸合理，並減少分戶規避高段電價投機行為，此次擬不分級距全面調漲。

住宅與小商店合計共1462萬戶，會依據不同用電區段分3種漲幅，最低級距調幅最多5%，最高級距調幅約1成，台電盼藉此督促用戶節約用電。考量內需產業熱絡，餐飲零售等低壓用戶電價也會調漲。

現行民生電價若調漲5%，每月用電120度以下，每戶多付9元；每月民生用電330度者，則多34元。

產業用電部分，則以產業別用電情形做不同幅度調整；其中，用電成長產業調幅最高，用電衰退不滿10%減半調漲，用電衰退逾10%漲幅最低。此外，針對年用電量50億、100億度且連續兩年用電成長的特高壓大戶，台電擬另設高於前述調幅，但會排除連兩年用電衰退產業，如面板、石化、鋼鐵業。

國內工業電價調整主要參考對象是南韓，為維持國內產業一定競爭力，工業電價單價不能超過對手國南韓的4.53元。據此估算，用電成長的特高壓用戶電價調幅應在3成內。

針對部分仍面臨景氣影響的傳統產業及中小企業，經濟部透過疫後特別預算，採「以大帶小」及「個別廠商」 模式，輔助業者朝低碳化、智慧化升級轉型。同時，今年持續提供10億元補助商業服務業更換節能設備，並擴大補助項目，亦可降低電價調整影響。（編輯：林淑媛） 1130310