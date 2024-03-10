電價會前會12日登場 台電若獲千億補貼調幅13至15%

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（中央社記者曾智怡台北10日電）電價工作小組會議12日登場，台電將提報不同補貼金額情境下的電價調整方案；考量歲計賸餘尚有其他用途，若最後僅獲得千億補貼，擬搭配中油調降電業天然氣價，讓電價平均漲幅可控制在13到15%。

另一方面，考量現行工業氣價遠低於成本，台電爭取補貼預算已構成世界貿易組織（WTO）經常討論的交叉補貼問題，工業氣價將調回「貼近成本」狀態，減少中油負擔。

近年國際燃料價格高漲，台電肩負「物價消波塊」角色，電價無法完全反映燃料漲幅，導致虧損雪球越滾越大。儘管政府已連2年出手增資台電，截至去年底仍累虧新台幣3826億元，今年若完全不調整電價，預計再虧2124億元，淨值將減少至228億元。

為讓台電免於資不抵債窘境，經濟部優先爭取以去年歲計賸餘補貼台電1500億元，再搭配電價調整，目標是打掉今年虧損為首要任務。

電價調整幅度關鍵在撥補額度，根據內部試算，若可爭取到1500億元，電價平均調幅約10至12%。

考量歲計賸餘尚有勞健保等待撥補，經濟部官員表示，若最後台電折衷獲得1000億，兼顧照顧民生、穩定物價等原則，將搭配中油調降電業天然氣價格，控制電價平均漲幅在13%至15%之間。電業氣價每立方公尺調降1元，台電支出可減少205億。

官員指出，3月電業氣價每立方公尺約15元，較成本14元略高，由於全年氣價估計走低，有空間可調降；至於工業、民生等非電業氣價，目前每立方公尺8.27元，遠低於成本，導致爭取預算「形同納稅人補貼台電、中油，中油再補貼台塑、中鋼」，已構成WTO經常討論的交叉補貼問題。

交叉補貼（cross-subsidization）指政府對特定產業採行國內補貼，間接使該產業出口具有價格競爭力，變相形成出口補貼。

因此，規劃將非電業氣價調回「貼近成本」狀態，但只會調整工業用戶氣價，因民生用戶不會出口，沒有不公平競爭問題。假設工業氣價酌修至每立方公尺約12元，以中鋼來看，1個月需多付3000萬。

中油自2021年起，經俄烏戰爭氣價波動至今，氣價部分已吸收超過百億。（編輯：林淑媛）1130310