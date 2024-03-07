台電鉅額虧損爭取優先補貼千億 經長喊話盼政院支持

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（中央社記者曾智怡、劉千綾台北7日電）台電負擔減緩通膨的政策任務，吸收國際燃料成本漲勢，導致鉅額虧損。經濟部長王美花今天表示，優先爭取政府補助金額並合理調整電價；對於撥補金額能否達新台幣千億，她則說「有信心」，盼政院多支持。

王美花今天率台電公司、能源署等列席立法院經濟委員會，針對「電價調漲對產業、民生等衝擊研擬配套措施」專案報告，並備質詢。

王美花報告指出，台電承擔減緩通膨的政策任務，吸收燃料成本漲勢，產生鉅額虧損，至2023年底，累積虧損已達3826億元，預估2024年將增加虧損1887億元，電價若不調整或無政府補助，淨值預估將減少至228億元。

因此，經濟部爭取政府補助並合理調整電價，其中，政府補助優先，「從給多少來看電價漲幅」。

媒體詢問，去年超徵稅收需分配給中央地方，另要撥補勞健保，是否擔心最後台電可獲得補貼不滿1500億、甚至1000億都沒有，王美花則回應「有信心」，希望政院多多支持。

針對淨值計算方式，台電補充，台電2023年底淨值為1339億元，2024年若加上政府已增資1013億元（公務預算1000億元及前瞻預算13億元），若扣除4月、10月未調整電價3%所虧損2124億元，估計2024年底淨值將為228億元。

朝野立委關切電價上漲將衝擊物價，國民黨立委謝衣鳳指出，行政院主計總處上修今年消費者物價指數（CPI）年增率至1.85%，經濟成長率也上修至3.34%，若後續油電雙漲，目前經濟預估數字恐太過樂觀。

中油總經理方振仁說明，油價是根據既定機制調整，是否調整，需和政策互相搭配。

王美花指出，油價雙平穩機制之下，亞鄰最低價部分「中油確實吃很多虧」，因鄰國日本政府補貼很多。天然氣方面，隨著國際價格下修，已逐漸讓中油反映成本，但民生桶裝瓦斯及工業LNG並無調漲，尤其小店家桶裝瓦斯是最優先照顧部分，後續將視中油營運狀況與成本反映全盤思考。（編輯：林淑媛）1130307