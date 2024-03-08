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聰明用電惹議 王美花：時間電價有利減少支出

2024/3/8 10:00
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（中央社記者郭建伸台北8日電）台電日前教用電大戶「聰明用電」，此舉引發外界討論。經濟部長王美花今天受訪表示，台電從民國79年至今就有時間電價，對於用電大戶如鋼鐵、石化業者，若調整用電時間，確實減少很多支出。

台電台中區營業處日前邀集近百家中部用電大戶，共同交流、輔導聰明用電策略，使廠商能夠在即將來臨的夏季用電高峰期前，預先做好各項用電自主管理。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，王美花在步入議場前接受媒體訪問。

媒體詢問，台電教用電大戶聰明用電，但外界質疑晶圓廠是24小時都要用電、冷凍庫也得一直用電，經濟部如何因應。

王美花受訪表示，台電從民國79年至今就有時間電價機制，對於用電大戶如鋼鐵、石化業者，若調整用電時間，確實減少很多支出。

王美花表示，全世界再生能源越來越多時，搭配再生能源做調度，這也是友善環境的做法。

王美花表示，台積電24小時用電，但用電效率高，更何況晶圓廠的產品絕大部分出口，若跟其他國家晶圓廠對比，台灣的電價還是比較低。（編輯：張良知）1130308

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